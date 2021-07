Black Widow, i fan delusi dalla rivelazione di Taskmaster: la reazione sui social

Black Widow è finalmente arrivato sugli schermi, ma uno dei villain del film, Taskmaster, non ha convinto i fan: ecco alcune delle reazioni sui social.

Dopo tanti rinvii, Black Widow è approdato al cinema (e su Disney+), e i fan del MCU sono tornati a vivere le avventure dei supereroi Marvel sul grande schermo. Tuttavia, Il reveal di chi si cela dietro la maschera di Taskmaster, non ha convinto tutti i fan. Attenzione, seguono spoiler sul film.

Fin dai primi materiali promozionali diffusi sulla pellicola con protagonista Scarlett Johansson abbiamo appreso che uno dei villain del film sarebbe stato Taskmaster, uno dei personaggi che i fan dei fumetti, dei giochi e delle serie animate Marvel hanno sempre trovato tra i più interessanti.

Nel film si scopre infatti che Taskmaster altri non è che la figlia di Dreykov, Antonia, sopravvissuta all'esplosione causata da Natasha, seppur per mezzo di sperimentazioni e innesti tecnologici in grado anche di controllarne la volontà, che la rendono l'arma perfetta a servizio del suo stesso padre.

Tuttavia, pare che la versione MCU di Taskmaster non abbia raccolto lo stesso favore di tanti altri eroi o villain la cui backstory/identità era stata riadattata per la sua controparte live-action.

Per questo su Twitter è facile trovare post di questo tipo:

"Ho appena finito di vedere #BlackWidow e ho pensato fosse un film decente. Ma la mia lamentela al riguardo va al personaggio di Taskmaster. Non mi è piaciuto quel che hanno fatto con il personaggio. Un villain così figo così è sprecato. Ah, e possiamo avere più Red Guardian per favore, perché è stato fantastico! Voto totale 7.5/10 perché è stata una visione divertente".

"Taskmaster ha un sviluppo caratteriale più approfondito nelle missioni secondarie di Spider-Man per PS4 che nell'intero film di Black Widow...".

"Mi rattrista vedere che le prime recensioni di Black Widow stanno dicendo che Taskmaster è una grande delusione. Speriamo che, come il Mandarino, avrà una seconda possibilità. Penso che sarebbe forte se gli dedicassero una serie tv di Disney+".

E voi avete già visto il film? Che cosa ne pensate? Credete sia stata una delusione oppure vi è piaciuto il modo in cui i Marvel Studios hanno riadattato il personaggio?