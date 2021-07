Black Widow: la scena dopo i titoli di coda

Cosa accade nella scena dopo i titoli di coda di Black Widow, il nuovo film Marvel disponibile in sala e su Disney+? Come da consuetudine, anche il primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe contiene un momento extra - uno solo - al termine dei credits finali, per porre le basi per il futuro. Attenzione, seguono spoiler !

Black Widow: Florence Pugh in una scena

Black Widow finisce con il trionfo di Natasha Romanoff nel 2016 e la nostra eroina che si appresta ad aiutare Steve Rogers a far evadere Sam Wilson e Wanda Maximoff (Clint Barton e Scott Lang scelgono di rimanere agli arresti domiciliari). La scena post-credits ci mostra invece la tomba di Natasha, nel presente, dopo il suo sacrificio in Avengers: Endgame. Yelena Belova è lì per l'ultimo saluto, e viene raggiunta da un'altra persona: la Contessa Valentina Allegra de Fontaine.

Il personaggio, interpretato da Julia Louis-Dreyfus, è già apparso in The Falcon and the Winter Soldier, e doveva inizialmente debuttare in questo film, prima dei rinvii dovuti all'emergenza sanitaria. Valentina, che sta mettendo su una squadra di cui Yelena fa parte, le affida il suo primo incarico: uccidere l'uomo che ha causato la morte di Natasha. Le mostra quindi una foto di Barton, ponendo le basi per la miniserie Hawkeye, dove rivedremo la "sorellina" di Natasha.

La Fase Quattro del MCU è attualmente in corso al cinema con Black Widow e sulla piattaforma Disney+ con Loki, il cui ultimo episodio sarà disponibile tra pochi giorni. L'11 agosto esordirà la serie animata Marvel's What If...?, che esplora esiti alternativi di vari eventi della Infinity Saga.