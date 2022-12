Black Panther: Wakanda Forever supera i 400 milioni, ma il box office USA cola a picco

Non si ferma l'emorragia di incassi al box office americano in attesa che l'uscita di Avatar: La via dell'acqua rimescola le carte in tavola, nel frattempo Black Panther: Wakanda Forever celebra un nuovo record e diventa il secondo incasso del 2022 in patria.

Incassi disastrosi al box office USA in attesa dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua. Solo Black Panther: Wakanda Forever se la cava. Primo al botteghino da cinque settimane. il film incassa solo 3,1 milioni di euro he lo portano a superare i 400 milioni di dollari, 409 peer l'esattezza. Il cinecomic Marvel diventa così il secondo maggior incasso del 2022 negli USA dietro a Top Gun: Maverick e diventa inoltre il secondo film di Ryan Coogler a resistere per 5 settimane al vertice del botteghino dopo il primo Black Panther.

Qui trovate la nostra recensione di Una notte violenza e silenziosa, stabile al secondo posto. La commedia action vietata ai minori, con David Harbour nei panni di un irritabile Babbo Natale, incassa altri 2,3 milioni che la portano a un totale di 26,6 milioni globali.

Il film d'animazione Disney Strange World - Un mondo misterioso conferma il trend negativo incassando solo 1 milione di dollari che lo porta a 30 milioni raccolti in tre settimane. Qui trovate la nostra recensione di Strange World - Un mondo misterioso, primo film Disney a trattare personaggi apertamente gay, scelta questa che ha impedito l'uscita in Russia, Cina, Francia, Medio Oriente, Malesia e Indonesia, tra i mercati principali.

The Menu resiste al quarto posto e incassa altri 675.000 dollari arrivando a 29 milioni. Mark Mylod dirige la satira social-culinaria che vede Ralph Fiennes nei panni di un celebrity chef che prepara un sontuoso, anche se forse un po' agitato, pasto per la coppia formata da Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, come rivela la nostra recensione di The Menu.

Chiude la top 5 Devotion, pellicola bellica con Jonathan Majors e Glen Powell che racconta la storia di Jesse Brown e Tom Hudner durante la guerra di Corea. Alla regia di Devotion troviamo J.D. Dillard, mentre la sceneggiatura è stata adattata da Jake Crane e Jonathan A. Stewart, con il premio Oscar Erik Messerschmidt come direttore della fotografia. Con altri 515.000 dollari, Devotion chiude il terzo weekend a quota 16,9 milioni totali.