Black Panther 3: Angela Bassett parla del possibile ritorno della Regina Ramonda

Dopo aver interpretato la Regina Ramonda in più film del Marvel Cinematic Universe, Angela Bassett è tornata a parlare del suo personaggio e della possibilità di rivederlo in Black Panther 3, nonostante quanto accaduto in Wakanda Forever.

Nel sequel del 2022, Ramonda ha perso la vita durante l'assalto di Namor al Wakanda, sacrificandosi per salvare Riri Williams. La sua morte ha lasciato un segno profondo nel pubblico, ma nel MCU si sa: nulla è mai davvero definitivo.

Il possibile ritorno di Ramonda nel Piano Ancestrale

Ospite a Good Morning America, Angela Bassett ha parlato del suo ultimo film, Mission: Impossible - The Final Reckoning, ma l'attenzione si è presto spostata su Black Panther. I conduttori hanno ricordato la presenza di Michael B. Jordan (Killmonger) alla première e ipotizzato: "Forse è in ballo un terzo film?".

"Lo spero davvero", ha risposto l'attrice sorridendo, prima di aggiungere che un suo ritorno non è del tutto da escludere: "Potrebbe succedere tramite il Piano Ancestrale. Capite? Potrebbe accadere. Lo farei, assolutamente".

Nel Marvel Cinematic Universe, il Piano Ancestrale è una sorta di aldilà mistico in cui i sovrani e guerrieri del Wakanda possono continuare a esistere e offrire guida. Lo abbiamo visto in passato con T'Challa che incontrava suo padre in Black Panther, e Shuri che in Wakanda Forever si confrontava con Killmonger. Una nuova apparizione di Ramonda in questo reame spirituale non è quindi fuori discussione.

Angela Bassett ha ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista proprio per Wakanda Forever, grazie alla sua intensa e toccante interpretazione della regina. La possibilità di vederla ancora una volta nel ruolo, anche solo per una scena carica di emozione, è qualcosa che i fan del franchise attenderebbero con entusiasmo.

"Lo vogliamo. Tutti vogliono che accada", ha concluso l'attrice, lasciando aperta la porta a un eventuale ritorno.