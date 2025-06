Black Panther, reazione inferocita dei fan alla svolta nei fumetti: "Hanno copiato il meme di Ryan Gosling!"

Un colpo di scena introdotto nei fumetti Marvel su Black Panther, ma non nell'MCu (almeno per adesso) avrebbe fatto infuriare i lettori. Il colpo di scena, assurdo a detta di molti, è contenuto nel fumetto Marvel Knights: The World to Come follow #1 e avrebbe fatto indignare a tal punto i lettori da paragonarlo al meme di Ryan Gosling su Black Panther. Ma vediamo di cosa si tratta.

La notizia che segue riguarda importanti spoiler sull'arco narrativo in sei capitoli firmato da Christopher Priest, Joe Quesada, Richard Isanove e Richard Starkings. La storia si apre con la morte dell'anziano T'Challa prima di fare un salto indietro nel tempo raccontando gli eventi che hanno portato alla sua scomparsa e all'emergere di un nuovo Black Panther... che "per puro caso, è un ragazzo bianco di nome Ketema" come spiega Comicbookmovie.com.

A quanto pare, il "figlio caucasico" che T'Challa ha avuto con Monica Lynne sarebbe cresciuto e i problemi irrisolti con il padre l'avrebbero spinto a sfidarlo e sconfitto per poi rivendicare il trono di Wakanda.

L'originale Black Panther del film Marvel

Quale sarà il prossimo Black Panther?

Quella del fumetto è ovviamente una storia ambientata nel futuro, ma fa ufficialmente parte della continuity Marvel Comics 616? La sinossi del primo numero lo suggerirebbe, anche se una recente intervista con Christopher Priest sembra raccontare una storia diversa.

"Il nostro Black Panther è il nostro mondo che verrà. È una visione completamente nostra del futuro prossimo. Non è legata ad alcun altro aspetto della continuità Marvel, il che ci dà un'enorme libertà di fare cose come far apparire Lockjaw, quindi ne siamo molto felici. Sono contento che finalmente appaia. È stato un viaggio lungo e interessante."_

Ovviamente la scelta di introdurre un Black Panther bianco fa tremare i polsi a molti fan, che hanno espresso tutto il loro disappunto sui social media. C'è chi chiama in causa il popolare meme di Ryan Gosling nei panni del nuovo Black Panther e chi lancia ipotesi astruse, corredate da immagini realizzate in AI, come Sydney Sweeney nel ruolo in Avengers: Doomsday. E ovviamente c'è chi si preoccupa che questa invenzione dei fumetti prima o poi possa influenzare anche i film dell'MCU.

