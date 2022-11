Black Panther: Wakanda Forever, apertura record al box office USA con 180 milioni

Miglior debutto di sempre per un film nel mese di novembre per Black Panther: Wakanda Forever, che scuote il box office USA con 180 milioni di incasso.

Dopo il successo del primo Black Panther, non era scontato l'esito al botteghino del sequel Black Panther: Wakanda Forever che, però, a quanto visto finora, ha rispettato i pronostici con un debutto record da 180 milioni al box office USA - e una media per sala di 41.000 dollari - che lo rende il miglior debutto di sempre per un film nel mese di novembre. Il record precedente apparteneva a Hunger Games: la ragazza di fuoco, che segnò un debutto da 158 milioni nel novembre 2013. Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, Marvel ha deciso di non scegliere un altro attore per sostituire il compianto protagonista Chadwick Boseman, ma ha incorporato la morte di T'Challa nella storia. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.

Scalzato dal primo posto, Black Adam consolida i suoi incassi raccogliendo altri 8,6 milioni di dollari che portano il cinecomic con protagonista Dwayne Johnson a superare i 151 milioni. Come rivela la nostra recensione di Black Adam, Dwayne Johnson veste i panni del furioso Teth-Adam, che viene imprigionato dagli dei trasformandosi in Black Adam. Dopo circa 5.000 anni, torna in libertà e scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

In terza posizione resiste Ticket to Paradise, la romcom interpretata dagli amici e colleghi George Clooney e Julia Roberts incassa altri 6,1 milioni e approda a un totale di 56,5 milioni in quattro settimane. Risultato notevole soprattutto perché segna un potenziale ritorno dell'interesse del pubblico americano nei confronti di un genere in declino come la roncom. Come si legge nella nostra recensione di Ticket To Paradise, George Clooney e Julia Roberts interpretano una coppia di ex sposi che si precipitano a Bali per impedire che la figlia commetta il loro stesso errore, sposando un bel ragazzo incontrato sull'isola.

Risale al quarto il film per famiglie con Javier Bardem, Il talento di Mr. Crocodile, che incassa altri 3,2 milioni arrivando a superare i 40 milioni complessivi.

Quinto posto per l'horror Smile, con Sosie Bacon che, con altri 2,3 milioni di incasso, supera i 102 milioni, diventando l'horror più profittevole del 2022. Come rivela la nostra recensione di Smile, Sosie Bacon interpreta la dottoressa Rose Cotter, che assiste alla morte di un paziente psichiatrico. Dopo questo incidente, inizia ad accorgersi che le persone intorno a lei esibiscono uno strano comportamento, vale a dire un sorriso inquietante e incrollabile. Anche se all'inizio sembrano solo allucinazioni, Cotter indaga per scoprire la causa di quella che potrebbe essere una minaccia soprannaturale per la sua vita. Nel cast anche la star di The Boys Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn e Rob Morgan.