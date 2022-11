Black Adam: secondo un report Dwayne Johnson non sopporta Shazam!, sarà vero?

Non tutti sanno che nei piani iniziali dell'universo DC Black Adam, come personaggio, avrebbe dovuto debuttare all'interno di Shazam! Alcune recenti dichiarazioni di Dwayne Johnson secondo un report, però, hanno subito messo in chiaro la situazione, esprimendo una certa repulsione dell'attore nei confronti di questo film.

Nei fumetti Shazam! e Black Adam sono nemici giurati e i loro scontri vanno avanti anche per decenni, affrontandosi in momenti condivisi e storie al cui centro troviamo entrambi. A insistere su un arco narrativo distaccato e specifico verso il secondo è stato proprio Johnson, riuscendo a convincere i vertici della Warner Bros. a realizzare la pellicola di ultima uscita.

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena del trailer

Con tutti gli attuali cambiamenti all'interno dei DC Studios e l'attuale ritorno del cosiddetto DCEU, forse il futuro di questi due includerà finalmente un loro incontro, anche se non sono tutti d'accordo al riguardo. In base a quanto segnalato recentemente da The Wrap, sembrerebbe proprio che Dwayne Johnson non sia un grande fan di Shazam!, provando per il film un certo "disprezzo non troppo velato", e aprendo quindi possibilmente la strada a futuri scontri fra l'attore e la nuova leadership DC, almeno in base alle parole dell'articolo: "Safran ha bisogno di conquistare, oltre che i registi in gioco... anche il disprezzo non troppo velato di Dwayne Johnson per Shazam. Safran è piuttosto diplomatico, quindi penso che ce la farà, ma non sarà facile".

Black Adam, la recensione: Il carisma di Dwayne Johnson per un film DC possente

Per adesso non c'è alcuna conferma ufficiale in merito alla situazione, ma vi terremo aggiornati.