BAFTA 2020: Joker guida con 11 nomination

Le nomination ai BAFTA 2020 vedono Joker dominare con ben undici nomination, seguito da The Irishman e C'era una volta a... Hollywood, confermando la rosa dei titoli che sembrano in corsa per conquistare anche un Oscar.

Il film diretto da Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix dovrà fare i conti anche con la concorrenza di 1917, arrivato a quota nove candidature, e Parasite nella categoria dedicata al Miglior Film.

Le nomination dei premi assegnati ogni anno dalla British Academy, la versione britannica degli Oscar, hanno infatti riconosciuto anche il valore dell'opera di Bong Joon-ho che potrebbe conquistare il riconoscimento come Miglior Regista in una categoria che vede tra i nominati anche Martin Scorsese, Sam Mendes, Todd Phillips e Quentin Tarantino, mentre Greta Gerwig non è riuscita a conquistarsi un posto grazie al lavoro compiuto con Piccole Donne, alimentando una polemica a causa della mancanza di donne tra i possibili vincitori.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Film

1917 Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren

The Irishman Robert De Niro, Jane Rosenthal, Martin Scorsese, Emma Tillinger Koskoff

Joker Bradley Cooper, Todd Phillips, Emma Tillinger Koskoff

C'era una volta a... Hollywood David Heyman, Shannon McIntosh, Quentin Tarantino

Parasite Bong Joon-ho, Kwak Sin-ae

Miglior Film Britannico

1917 Sam Mendes, Pippa Harris, Callum McDougall, Jayne-Ann Tenggren, Krysty Wilson-Cairns

Bait Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite

For Sama Waad al-Kateab, Edward Watts

Rocketman Dexter Fletcher, Adam Bohling, David Furnish, David Reid, Matthew Vaughn, Lee Hall

Sorry We Missed You Ken Loach, Rebecca O'Brien, Paul Laverty

I Due Papi Fernando Meirelles, Jonathan Eirich, Dan Lin, Tracey Seaward, Anthony McCarten

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

Bait Mark Jenkin (Sceneggiatore, Regista), Kate Byers, Linn Waite (Produttori)

For Sama Waad al-Kateab (Regista, Produttore), Edward Watts (Regista)

Maiden Alex Holmes (Regista)

Only You Harry Wootliff (Sceneggiatore, Regista)

Retablo Álvaro Delgado-Aparicio (Sceneggiatore, Regista)

Miglior Film in Lingua Straniera

Una bugia buona

For Sama

Dolor Y Gloria

Parasite

Ritratto di una giovane in fiamme

Miglior Documentario

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Miglior Film Animato

Frozen II

Klaus

Shaun the Sheep: Farmageddon

Miglior Regista

1917 - Sam Mendes

The Irishman - Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

C'era una volta a... Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Bong Joon-ho

Miglior Sceneggiatura Originale

La rivincita delle sfigate - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Cena con delitto - Rian Johnson

Storia di un matrimonio - Noah Baumbach

C'era una volta a... Hollywood - Quentin Tarantino

Parasite - Han Jin Won, Bong Joon-ho,

Miglior Sceneggiatura Non Originale

The Irishman - Steven Zaillian

Jojo Rabbit - Taika Waititi

Joker - Todd Phillips, Scott Silver

Piccole Donne - Greta Gerwig

I Due Papi- Anthony McCarten

The Irishman: Robert De Niro e Joe Pesci in una foto dal film

Miglior Attrice Protagonista

Jessie Buckley - Wild Rose Scarlett Johansson - Storia di un matrimonio

Saoirse Ronan - Piccole donne

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy

Miglior Attore Protagonista

Leonardo DiCaprio - C'era una volta a... Hollywood

Adam Driver - Storia di un matrimonio

Taron Egerton - Rocketman

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - I due Papi

Miglior Attrice Non Protagonista

Laura Dern - Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Florence Pugh - Piccole Donne

Margot Robbie - Bombshell

Margot Robbie - C'era una volta a... Hollywood

Miglior Attore Non Protagonista

Tom Hanks - Un amico straordinario

Anthony Hopkins - I due Papi

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - C'era una volta a... Hollywood

Miglior Colonna Sonora

1917 - Thomas Newman

Jojo Rabbit - Michael Giacchino

Joker - Hildur Guđnadóttir

Piccole Donne - Alexandre Desplat

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - John Williams

Miglior Casting

Jokeer - Shayna Markowitz

Storia di un matrimonio - Douglas Aibel, Francine Maisler

C'era una volta a... Hollywood - Victoria Thomas

The Personal History of David Copperfield - Sarah Crowe

I due Papi - Nina Gold

Miglior Fotografia

1917 - Roger Deakins The Irishman - Rodrigo Prieto

Joker - Lawrence Sher

Le Mans '66(Ford V Ferrari) - Phedon Papamichael

The Lighthouse - Jarin Blaschke

Miglior Montaggio

The Irishman - Thelma Schoonmaker

Jojo Rabbit - Tom Eagles

Joker - Jeff Groth

Le Mans '66 (Ford V Ferrari) - Andrew Buckland, Michael McCusker

C'era una volta a... Hollywood - Fred Raskin

Miglior Production Design

1917 - Dennis Gassner, Lee Sandales

The Irishman - Bob Shaw, Regina Graves

Jojo Rabbit - Ra Vincent, Nora Sopková

Joker - Mark Friedberg, Kris Moran

C'era una volta a... Hollywood - Barbara Ling, Nancy Haigh

Migliori Costumi

The Irishman - Christopher Peterson, Sandy Powell

Jojo Rabbit - Mayes C. Rubeo

Judy - Jany Temime

Piccole Donne - Jacqueline Durran

C'era una volta a... Hollywood - Arianne Phillips

Miglior Trucco e Acconciature

1917 - Naomi Donne

Bombshell - Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan

Joker - Kay Georgiou, Nicki Ledermann

Judy - Jeremy Woodhead

Rocketman - Lizzie Yianni Georgiou

Miglior Sonoro

1917 - Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson

Joker - Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic

Le Mans '66 (Ford V Ferrari) - David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester

Rocketman - Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood

Migliori Effetti visivi

1917 - Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy

Avengers: Endgame - Dan Deleeuw, Dan Sudick

The Irishman - Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman

Il Re Leone - Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy

EE Rising Star Award (votato dal pubblico)

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Michael Ward