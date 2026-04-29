Rapunzel 2, perché il sequel del classico Disney è stato cancellato

Considerato uno degli ultimi grandi successi per la Disney, Rapunzel aveva conquistato davvero tutti nel 2010, all'epoca della sua uscita nelle sale, ma perché quindi un sequel non si è mai realizzato?

Nel corso di un'intervista concessa a The Direct, il co-regista del film d'animazione Nathan Greno ha provato a rispondere a questa domanda, ricordando tutti i processi che avrebbero potuto portare alla sua realizzazione.

Flynn e Rapunzel in una sequenza del cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

Il motivo per cui il sequel di Rapunzel è stato accantonato

Greno ha ammesso di aver cercato di elaborare una solida struttura per un eventuale Rapunzel 2, con lui e gli altri membri della troupe che si sono riuniti fuori sede e hanno discusso per ore.

"Abbiamo organizzato un ritiro fuori sede alla Disney, abbiamo riunito il team originale e ne abbiamo discusso a lungo, per poi concludere di non essere riusciti a trovare una storia che valesse la pena raccontare".

Greno ha paragonato la situazione a Pinocchio e a La Bella e la Bestia. "Ripeto, non sono contrario ai sequel. È una situazione delicata perché, mettiamola così: una volta che Pinocchio diventa un bambino vero, cos'altro c'è da dire? Una volta che la Bestia diventa umana, cos'altro c'è da dire?". La storia è quindi proseguita solamente con un corto di sei minuti intitolato Rapunzel - Le incredibili nozze nel quale vediamo il matrimonio tra i due protagonisti. "Sembrava naturale", ha aggiunto Greno, "ma poi non abbiamo trovato un'altra storia da raccontare".

La protagonista del film d'animazione Rapunzel tenta la fuga in groppa ai suoi lunghi capelli

A che punto è il remake in live-action in arrivo

Il remake di Rapunzel - L'intreccio della torre è attualmente in una fase di pre-produzione avanzata. Dopo essere stato messo in pausa nel 2025 a causa dei risultati deludenti di altri remake Disney, il progetto è ripartito tra fine 2025 e inizio 2026 con il casting ufficiale di Teagan Croft nel ruolo di Rapunzel e Milo Manheim in quello di Flynn Rider.

Alla regia è stato confermato Michael Gracey, mentre la sceneggiatura è affidata a Jennifer Kaytin Robinson. Il film dovrebbe entrare nella fase di riprese a partire da giugno 2026, con lavorazioni previste soprattutto tra Inghilterra e Spagna, segno che la produzione sta effettivamente accelerando. Di recente, Kathryn Hahn si è unita al cast nel ruolo della malvagia Madre Gothel.