6 film e serie Netflix da vedere dal 29 aprile al 5 maggio

Nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio il catalogo di Netflix si aggiorna con nuove uscite tra film e serie tv, tra ritorni attesi, classici da recuperare e titoli che spaziano dalla commedia all'action fino all'animazione per tutta la famiglia.

Tra le novità a spiccare è certamente il debutto in piattaforma di Buen Camino, l'ultimo film di Checco Zalone che ha battutto ogni record di incassi in Italia. E per l'occasione Netflix ha reso disponibili tutti i film dell'attore e regista pugliese.

Per orientarsi tra tutte le visioni disponibili, abbiamo selezionato 6 tra film e serie tv da guardare in questi giorni. Se siete alla ricerca di altri consigli aggiornati, trovate qui la selezione dei migliori film e delle migliori serie tv su Netflix.

Le novità Netflix in arrivo questa settimana (29 aprile - 5 maggio)

Film in arrivo questa settimana

Buen Camino (dal 29 aprile) - film comico / road movie Checco Zalone ci accompagna in un viaggio ricco di incontri e riflessioni accompagna i protagonisti lungo un percorso di cambiamento personale.

Il caffè della pazza gioia (dal 29 aprile) - commedia Tra situazioni imprevedibili e personaggi eccentrici, una storia leggera che parla di rinascita e libertà.

Miraculous World: Parigi - Le avventure di Shadybug e Claw Noir (dal 30 aprile) - animazione / family Uno speciale ambientato in un universo alternativo dove Ladybug e Chat Noir assumono nuovi e sorprendenti ruoli.

Il mio matrimonio preferito (dal 1° maggio) - commedia romantica Tra preparativi, equivoci e sentimenti inattesi, un matrimonio diventa il centro di nuovi intrecci amorosi.

Ben-Hur (dal 1° maggio) - storico / epico Il celebre racconto di vendetta e redenzione torna con corse spettacolari e grandi conflitti personali.

Save the Last Dance 2 (dal 1° maggio) - musicale / romance Una giovane ballerina affronta nuove sfide tra ambizione artistica e relazioni sentimentali.

Swapped - Al tuo posto (dal 1° maggio) - commedia Uno scambio di ruoli improvviso costringe i protagonisti a vedere la vita da una prospettiva diversa.

Cruel Intentions 2 (dal 1° maggio) - drammatico / teen Seduzione, manipolazione e giochi di potere nel prequel del celebre film cult.

Cruel Intentions 3 (dal 1° maggio) - drammatico / thriller Nuovi protagonisti entrano in una rete di inganni sentimentali e vendette personali.

Mi querida señorita (dal 1° maggio) - dramedy

Un film spagnolo che affronta identità e convenzioni sociali con tono ironico e umano.

Hercules - Il guerriero (dal 1° maggio) - fantasy / avventura Il mito di Ercole rivive tra battaglie, mostri e imprese leggendarie.

Il genero (dal 1° maggio) - commedia Josè Sanchez diventa un temuto stratega politico, ma questa volta non gli basteranno i suoi baffi per farla franca.

Lords of Dogtown (dal 1° maggio) - biografico / sportivo La nascita dello skateboard moderno raccontata attraverso un gruppo di giovani ribelli in California.

Anna (dal 4 maggio) - thriller / drammatico Una protagonista enigmatica si muove tra segreti, pericoli e scelte decisive.

Serie TV in arrivo questa settimana

Envidiosa, stagione 4 (dal 29 aprile) - comedy Tornano le vicende sentimentali e le insicurezze della protagonista tra nuove rivalità e colpi di scena.

Sposare un assassino (dal 29 aprile) - thriller Un matrimonio apparentemente perfetto nasconde oscuri segreti e verità inquietanti.

Man on Fire - Sete di vendetta (dal 30 aprile) - action / thriller Una storia di vendetta e protezione personale ispirata al celebre franchise cinematografico.

30 Rock (dal 1° maggio) - sitcom Dietro le quinte di uno show televisivo, caos creativo e personaggi sopra le righe dominano ogni episodio.

Jujutsu Kaisen - nuovi episodi (dal 1° maggio) - anime / action Proseguono gli scontri tra stregoni e maledizioni in uno degli anime più popolari degli ultimi anni.

Ted (dal 1° maggio) - comedy L'irriverente orsacchiotto parlante torna con nuove avventure all'insegna dell'umorismo scorretto.

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir (dal 1° maggio) - serie animata / avventura I due giovani supereroi affrontano nuovi nemici cercando di conciliare missioni e vita quotidiana.

Glory (dal 1° maggio) - drama Una storia intensa di riscatto personale, conflitti e ambizioni.

Booba, stagione 6 (dal 1° maggio) - serie animata per bambini Il curioso Booba vive nuove avventure slapstick pensate per i più piccoli.

Le avventure di Ortone, stagione 2 (dal 4 maggio) - serie animata per bambini Nuovi episodi dedicati ai più piccoli con storie leggere e messaggi positivi.

I 3 film da vedere questa settimana

Tra novità in catalogo, grandi successi recenti e titoli da recuperare, questa settimana meritano attenzione tre film molto diversi tra loro: una commedia italiana campione d'incassi, un action movie spettacolare e ironico tratto dal mondo degli stuntman e un thriller ad alta tensione firmato da Luc Besson.

Quo Vado? (2016)

Quo vado?: Checco Zalone con un salame in mano in una scena del film

Tra i maggiori successi commerciali del cinema italiano degli ultimi anni, Quo Vado? ha consacrato Checco Zalone come fenomeno popolare capace di trasformare la commedia in racconto sociale. Diretto da Gennaro Nunziante, il film parte da un tema "molto italiano": il mito del posto fisso.

Zalone interpreta Checco, impiegato pubblico che vive serenamente grazie alle sicurezze garantite dal lavoro statale. Quando una riforma mette a rischio i privilegi acquisiti, il protagonista si ritrova costretto ad accettare trasferimenti impossibili pur di non licenziarsi.

Da questa premessa nasce una commedia costruita su viaggi improbabili, satira del lavoro pubblico, caricature burocratiche e osservazioni sul carattere nazionale. Un linguaggio come sempre popolare per trattare temi concreti: immobilismo sociale, paura del cambiamento, ricerca della comfort zone e il rapporto degli italiani con il lavoro.

Oltre alla comicità diretta di Zalone, Quo Vado? mantiene un buon ritmo e alterna gag "immediate" a momenti decisamente più riflessivi. Con l'arrivo del record di incassi Buen Camino, è il classico titolo da recuperare se cercate una commedia leggera che racconta abitudini e contraddizioni del Bel Paese. Non è solo intrattenimento: è uno specchio molto ironico (e leggero) dell'Italia contemporanea.

The Fall Guy: il film con Emily Blunt e Ryan Gosling disponibile fino al 3 maggio

The Fall Guy: i protagonisti Ryan Gosling ed Emily Blunt

Una action comedy che rende omaggio al cinema spettacolare e soprattutto a chi lavora "in incognito": gli stuntman. Diretto da David Leitch, ex stunt coordinator diventato regista di action di successo, il film sfrutta perfettamente questo punto di vista. Ryan Gosling (ancora nei cinema con L'Ultima Missione: Project Hail Mary) interpreta Colt Seavers, stuntman di fama costretto a tornare sul set dopo un incidente che ha rallentato la sua carriera. Il nuovo incarico però, sul set della sua ex mai dimenticata Jody Moreno, interpretata da Emily Blunt, si complica rapidamente tra sparizioni misteriose, complotti e inseguimenti.

Il vero punto di forza del film è il tono. The Fall Guy non si prende troppo sul serio e mescola azione, romanticismo e comicità con ritmo costante. Gosling conferma il suo talento per i ruoli ironici e autoironici, mentre Emily Blunt (che rivedremo al cinema da domani ne Il Diavolo Veste Prada 2) aggiunge energia e chimica alla coppia protagonista.

È anche un film che celebra il mestiere del cinema: set, cadute controllate, esplosioni, coordinazione tecnica e caos produttivo diventano parte integrante della storia. Per chi ama i film d'intrattenimento puro fatti bene, The Fall Guy è una scelta solida. Divertente, dinamico e consapevole del proprio genere, è uno di quei titoli che scorrono veloci e fanno esattamente quello che promettono.

Anna: il thriller diretto da Luc Besson con Sasha Luss e Lera Abova

Anna: Sasha Luss e Lera Abova in una scena del film

Diretto da Luc Besson, Anna riprende molti elementi cari al regista: protagoniste femminili letali, spy story internazionali, doppi giochi e identità nascoste. La protagonista è Anna Poliatova, giovane modella che in realtà conduce una doppia vita come assassina addestrata dai servizi segreti sovietici. Da qui parte un thriller che attraversa missioni, tradimenti e continui ribaltamenti.

Il film punta molto sul fascino della protagonista interpretata da Sasha Luss, sulla costruzione estetica delle scene e su una narrazione frammentata che svela progressivamente i retroscena. Besson utilizza salti temporali e cambi di prospettiva per mostrare come ogni personaggio giochi una partita personale dentro un sistema dominato da manipolazione e potere.

Le sequenze action sono rapide, eleganti e spesso brutali, con una protagonista che alterna freddezza assoluta e desiderio di liberarsi dal ruolo imposto. Chi ha apprezzato Nikita, Lucy o certi thriller europei anni '90 ritroverà un'impronta riconoscibile.

Anna non reinventa il genere, ma offre un intrattenimento efficace per chi cerca spionaggio, tensione e una figura centrale magnetica. È il classico film da recuperare quando si vuole qualcosa di veloce, stiloso e ricco di colpi di scena. Da segnalare nel cast, oltre a Helen Mirren e Cillian Murphy, anche Lera Abova, che per il pubblico di Netflix è ormai Nico Robin in One Piece.

Le 3 Serie Tv da non perdere questa settimana

Tra le serie disponibili in catalogo vi proponiamo una docuserie provocatoria, una comedy brillante e una serie irriverente che riporta in scena uno dei personaggi più iconici della comicità americana. Tre scelte ideali per chi cerca contenuti diversi per tono e stile, tra approfondimento storico, leggerezza quotidiana e umorismo scorretto.

Come diventare tiranni (2021, docuserie)

Docuserie originale che affronta uno dei temi più inquietanti della storia contemporanea: come nasce e si consolida un regime autoritario. Come diventare tiranni utilizza esempi reali come Adolf Hitler, Saddam Hussein, Idi Amin, Stalin e altri leader totalitari per spiegare i meccanismi del potere assoluto. La narrazione adotta un tono ironico e volutamente satirico, da "manuale pratico per aspiranti dittatori". Una scelta stilistica che non nasconde nè sminuisce, però, i contenuti.

Ogni episodio analizza strumenti ricorrenti: propaganda, culto della personalità, repressione del dissenso, manipolazione della paura e controllo delle istituzioni. Il formato è rapido, moderno e adatto anche a chi normalmente evita documentari storici troppo accademici. Materiali d'archivio, montaggio dinamico e commento narrativo (con la voce di Peter Dinklage nella versione originale) rendono la visione scorrevole.

Il vero valore della serie sta però nell'attualità del messaggio. Mostra come certe dinamiche non appartengano solo al passato e quanto sia fragile l'equilibrio democratico quando il potere smette di avere contrappesi. È una visione consigliata per chi cerca qualcosa di intelligente ma facilmente fruibile, capace di intrattenere e allo stesso tempo far riflettere.

Workin' Moms (2017, 7 stagioni)

Comedy canadese diventata un piccolo cult internazionale, Workin' Moms racconta con tono diretto e senza filtri la vita di un gruppo di donne alle prese con maternità, lavoro, relazioni e identità personale. La serie segue la protagonista Kate (interpretata dall'ideatrice Catherine Reitman), Anne, Frankie e Jenny, quattro protagoniste molto diverse tra loro ma accomunate dalla difficoltà di conciliare aspettative sociali e vita reale.

Uno dei punti di forza della serie è l'onestà con cui affronta temi spesso raccontati in modo superficiale: depressione post parto, carico mentale, crisi di coppia, amicizie adulte, carriera dopo la maternità e pressione costante a "fare tutto bene". Il tutto senza trasformarsi in drama, perché il tono resta brillante, veloce e spesso sarcastico.

Workin' Moms funziona anche per chi non è genitore, perché al centro ci sono problemi universali: crescita personale, senso di inadeguatezza, compromessi e bisogno di trovare un equilibrio. Gli episodi scorrono rapidamente e la scrittura punta molto sui dialoghi e sulle dinamiche tra personaggi. È una serie perfetta da binge watching leggero (ciascun episodio dura circa 30 minuti) ma non banale. Divertente, moderna e più intelligente di quanto sembri a prima vista.

Ted: la serie tv prequel del film

Seth MacFarlane è di nuovo Ted nella serie tv

Dopo il successo cinematografico del personaggio creato da Seth MacFarlane, Ted torna in formato seriale con una comedy che espande l'universo dell'orsacchiotto più scorretto mai inventato. Ambientata negli anni '90, la serie racconta la convivenza tra Ted e la famiglia del giovane John, mostrando la quotidianità di un personaggio assurdo inserito in un contesto domestico apparentemente normale.

Il tono è quello che i fan si aspettano: battute irriverenti, humor adulto, provocazione continua e riferimenti alla pop culture. Ma la serie funziona soprattutto quando sfrutta il contrasto tra la natura volgare e anarchica di Ted e le dinamiche da classica sitcom familiare. Questo equilibrio crea molte delle situazioni più riuscite.

Seth MacFarlane è il solo del cast "cinematografico" a tornare come voce del personaggio principale ma il risultato conserva l'identità dei film, pur con ritmo episodico. Ted è consigliata a chi cerca una comedy leggera e scorretta, senza pretese autoriali ma con identità chiara. Se avete apprezzato i film, la serie è un'estensione coerente e divertente del franchise.