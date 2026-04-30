Godzilla armato di un fucile: un crossover videoludico cambia la storia del Re dei Mostri

Il Re dei Mostri ha sempre dominato i territori di tutto il globo facendo affidamento esclusivamente sulla propria potenza biologica. Tutto cambia oggi. Grazie a un crossover tanto folle quanto inaspettato, Godzilla ha deciso di aggiornare il proprio inventario bellico a quanto pare.

Tra Oscar e fucili per Godzilla

La quarta stagione di Call of Duty: Mobile, intitolata Eternal Prison, introduce una skin insolita, "ARMOR: Godzilla" e "Cosmic Silverback", permettendo ai giocatori di scendere sul campo di battaglia con le sembianze dei titani. Vedere Godzilla correre imbracciando un fucile rappresenta un ribaltamento estetico totale, regalando ai fan una versione del signore dei kaiju mai vista prima d'ora.

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Mentre il suo eterno rivale, Kong, ha recentemente ceduto al fascino della tecnologia sfoggiando un pugno meccanico corazzato negli ultimi capitoli cinematografici, la creatura atomica per eccellenza sembrava destinata a restare ancorata alla propria genetica. Ma a quanto pare, serviva il mondo videoludico per cambiare le carte in tavola.

Se nel mondo videoludico Godzilla scende in campo con un fucile, sul fronte cinematografico però la situazione appare decisamente più autoriale e fedele all'originale. In Giappone, la casa di produzione TOHO sta affilando le zanne per il lancio autunnale di Godzilla Minus Zero, l'atteso seguito del pluripremiato capolavoro che ha sbancato agli Oscar.

Il regista Takashi Yamazaki torna saldamente al timone per raccontare una nuova incursione del predatore alfa, intenzionato questa volta a travolgere il Nord America. Il dibattito tra gli appassionati brucia attorno a un unico quesito: il nostro amato mostro agirà in solitaria o riceverà la visita di qualche vecchia conoscenza del catalogo classico?

L'idea di vedere altri kaiju storici calati nell'atmosfera realistica e brutale creata da Yamazaki stuzzica la fantasia dei cultori del genere, specialmente ora che il franchise ha dimostrato di poter coniugare l'intrattenimento di massa con un rigore stilistico capace di convincere l'Academy. Il cielo sembra essere l'unico limite per una creatura che, dopo decenni, riesce ancora a terrorizzare e affascinare le platee globali.

Scontri stellari in Occidente e l'ombra di Space Godzilla

Spostando lo sguardo verso Hollywood, il Re dei Mostri continua a espandere il proprio dominio su più schermi contemporaneamente. Mentre gli utenti Apple TV si godono la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, il grande schermo si prepara ad accogliere nel 2026 l'evento Godzilla x Kong: Supernova.

Godzilla Minus One: un'immagine del film

Le indiscrezioni circolate tramite la Writers Guild of America suggeriscono l'arrivo di una minaccia talmente vasta da costringere i due sovrani a una nuova, precaria tregua. Tutti puntano il dito verso Space Godzilla, un nemico cosmico capace di mettere a ferro e fuoco tanto la Terra quanto l'Isola del Teschio.

Sebbene manchi ancora la conferma ufficiale per un quarto film crossover definitivo, la popolarità debordante di queste creature garantisce un futuro radioso fatto di cinema e televisione a tinte nucleari. Il MonsterVerse non accenna a rallentare, trasformando ogni apparizione dei suoi titani in un manifesto di potenza distruttiva che tiene incollati i fan alle poltrone, in attesa di capire quale sarà la prossima evoluzione di un mito che non smette di mutare.