Bad Boys for Life sfonda al box office USA con 59 milioni, Dolittle è secondo, ma gli incassi deludono

Ottima l'accoglienza del pubblico nei confronti di Bad Boys for Life, primo al box office USA con 59 milioni, solo 22 milioni per Dolittle che si profila come il primo grande flop del 2020.

Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star di Bad Boys for Life, che debutta in prima posizione al box office USA con 59,1 milioni di incasso da 3.775 sale e una media per sala di 15.675 dollari. Le star Will Smith e Martin Lawrence festeggiano il ritorno di quello che è uno dei film attesi del 2020 anche in Italia dove arriverà il 20 febbraio.

Dopo le tragiche previsioni della vigilia e le stroncature feroci della critica, Dolittle apre in seconda posizione, ma gli incassi deludono. La presenza della star Robert Downey Jr. non è sufficiente ad arginare le recensioni disastrose con cui la pellicola fantastica è stata accolta. Alla prova del pubblico, Dolittle incassa 22,53 milioni da 4.155sale, con una media per sala di 5.422 dollari, e si profila come il primo grande fiasco del 2020.

1917 perde il primo posto ed è ora terzo. Il drama bellico diretto da Sam Mendes incassa altri 22,1 milioni di dollari e approda a un totale di $76,7 milioni. Come potete notare dalla nostra recensione di 1917, il virtuoso film bellico è uno dei favoriti alla candidatura agli Oscar 2020.

Perde una posizione anche Jumanji - The Next Level, che incassa altri 9,5 milioni che portano il sequel a 270,4 milioni totali. Il film rivede protagonista la gang del primo film (Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gill), ma stavolta il gioco è cambiato. Spencer, determinato a rimettere in sesto il gioco, ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre si trova nel seminterrato di suo nonno, però, il ragazzo verrà nuovamente risucchiato in Jumanji. Quando Bethany, Fridge e Martha arrivano sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato.

Dopo un mese di permanenza in testa al box office americano, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker scivola al quinto posto incassa altri 8,3 milioni di dollari che lo portano a un totale di oltre 492 milioni complessivi in patria e oltre 1 miliardo di incassi globali. Potete leggere qui la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.