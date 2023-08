Avengers: Secret Wars darà vita a un 'soft reboot' del Marvel Cinematic Universe [RUMOR]

Il mega crossover in arrivo nel 2027 potrebbe rimescolare le carte in tavola e rappresentare una lettera d'addio al mondo Marvel che i fan hanno potuto conoscere negli ultimi 15 anni.

Uno dei film più attesi dei prossimi anni è senza ombra di dubbio Avengers: Secret Wars, mega crossover che farà parte della Fase 7 del Marvel Cinematic Universe. Le prime indiscrezioni descrivono la trama del film come un'epica avventura nel Multiverso, ma c'è molto di più in ballo. A quanto pare Secret Wars fungerà da "soft reboot" degli ultimi 15 anni di film e serie TV targati Marvel.

"I piani sono quelli. Avengers: Secret Wars darà vita con molta probabilità a un soft reboot dell'intero MCU così come The Flash lo ha fatto per la DC. Sarà una lettera d'addio non soltanto per l'intero universo della Fox, ma anche per tutto l'MCU che abbiamo imparato ad amare. Alla fine ci sarà un'MCU totalmente nuovo e differente" ha scritto su Twitter lo scooper @CanWeGetToast.

Annunciato al San Diego Comic-Con 2022, Secret Wars sarà un sequel diretto di Avengers: The Kang Dynasty, altro mega crossover dell'MCU.

Tra i numerosi rumor emersi negli ultimi mesi vi è anche quello del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, visto per l'ultima volta in Avengers: Endgame. Se Secret Wars seguirà la storia del Multiverso del 2015 di Jonathan Hickman ed Esad Ribic, si svolgerà in una nuova realtà diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto finora. Di conseguenza, non è fuori dal regno delle possibilità che il nuovo mondo raccontato nel film abbia un Iron Man, anche se resta da vedere se Downey Jr. interpreterà una variante di Tony molto simile all'eroe che tutti conosciamo.

Il film doveva uscire nelle sale il 1 maggio 2026, ma è stato poi rimandato al 7 maggio 2027. Al momento i Marvel Studios non hanno ancora annunciato chi sarà il regista che prenderà le redini del film.