Chris Evans ha già firmato per tornare nel MCU? Ecco dove lo rivedremo

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe alla fine di Avengers: Endgame, ma è sempre stato aperto a un suo eventuale ritorno. Questo potrebbe effettivamente avvenire molto presto in uno dei prossimi film dello studio.

Lo scooper @MyTimeToShineHello sostiene che Evans abbia finalmente accettato di riprendere il ruolo in Avengers: Secret Wars. Non sappiamo se apparirà anche in Avengers 5, ancora senza titolo, ma sembra che l'accordo sia stato raggiunto.

Prima di allora, pare che rivedremo l'attore nel MCU già quest'estate, quando, sempre secondo gli ultimi rumor, apparirà in Deadpool & Wolverine, ma nei panni della Torcia Umana. Pensavamo che i Marvel Studios potessero conservarlo fino al film sugli Avengers, anche se questo avrebbe probabilmente diminuito l'impatto del suo ritorno come Capitan America.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Se la notizia si rivelerà vera, si tratterà di una grande novità e possiamo solo supporre che i veterani del MCU come Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson si uniranno a lui, di cui si vocifera già il ritorno in una serie su Black Widow.

Chris Evans non ha mai escluso il ritorno

Lo scorso novembre, Evans era stato interrogato sulle voci che lo volevano in procinto di tornare a interpretare Capitan America in cui ha risposto: "Sai, anch'io vedo sempre queste notizie, e per me è una novità. Penso che ogni due mesi qualcuno dica che stanno per tornare Downey, e [Chris] Hemsworth, e Scarlett [Johansson], e tutti gli altri!".

Anthony Mackie spiega la differenza tra il suo Captain America e quello di Chris Evans

Evans ha sempre tenuto aperta la porta alla possibilità di tornare di nuovo a interpretare Cap: "Non dirò mai che non tornerò più, perché è stata un'esperienza meravigliosa", aveva detto in passato. "Ma è anche qualcosa che custodisco con molta cura. È qualcosa di cui sono molto orgoglioso. E come ho detto, a volte non riesco a credere che sia successo".