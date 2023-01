Secret Wars: nel film Marvel anche Tobey Maguire e Hugh Jackman? Lo svela un insider!

Continuano a susseguirsi i rumor attorno alla produzione dei prossimi film sugli Avengers in arrivo dai Marvel Studios nei prossimi anni e l'indiscrezione più recente il secondo dei due titoli in uscita tra il 2025 e il 2026, ovvero Secret Wars. A lanciare la bomba è il noto insider My Time to Shine Hello, che dalla sua pagina Twitter "conferma" che sia Tobey Maguire che Hugh Jackman saranno nel film.

Nel tweet si dichiara: "Sì, Tobey Maguire e Hugh Jackman si incontreranno e combatteranno l'uno accanto all'altro in Secret Wars". Non è la prima volta che tale indiscrezione trapela agli organi di stampa, in quanto ve ne avevamo parlato anche lo scorso novembre.

Se dovesse trovare conferma, vorrebbe dire che rivedremo lo Spider-Man di Tobey Maguire e il Wolverine di Hugh Jackman per la prima volta insieme sullo schermo dopo che separatamente facevano faville al box-office dei primi anni Duemila. Abbiamo già potuto apprezzare il ritorno di Maguire nel personaggio di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home, mentre per rivedere Jackman nei panni di Wolverine dovremmo attendere l'uscita di Deadpool 3.

Avengers: Secret Wars uscirà il 1° maggio 2026.