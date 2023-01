Avengers: Secret Wars, nuovi dettagli sulla trama suggeriscono un'avventura epica nel Multiverso

Mancano ancora tre anni all'uscita nelle sale di Avengers: Secret Wars, mega crossover che farà parte della Fase 6 dell'MCU, ma continuano ad arrivare in rete numerosi indiscrezioni. La più recente arriva dal portale Heavy Spoilers che fornisce alcuni dettagli sulla potenziale trama.

"Da quello che ho sentito il film trarrà ispirazione da Avengers: Endgame, ma al posto dei viaggi nel tempo ci saranno numerosi viaggi nel Multiverso. Anzichè andare nel passato viaggeranno attraverso universi chiave dell'ampio universo della Marvel" ha dichiarato lo scooper. Indiscrezioni che alimentano dunque le speculazioni delle ultime settimane secondo cui lo Spider-Man di Tobey Maguire possa incontrare il Wolverine di Hugh Jackman.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Ma non è tutto, perchè il villain di Secret Wars dovrebbe essere The Beyonder ovvero l'Arcano. Il personaggio sarà una variante di Kang il Conquistatore e verrà interpretato sempre da Jonathan Majors. Al momento l'uscita nelle sale è fissata al 1 maggio 2026: Secret Wars sarà però preceduto da Avengers: The Kang Dynasty, in arrivo nel 2025.