Avengers: The Kang Dynasty, ecco quando partiranno le riprese del nuovo crossover dell'MCU

Dopo il colossale successo ottenuto da Avengers: Endgame tutti gli occhi dei fan sono puntati sul prossimo, grande crossover dell'MCU ovvero Avengers: The Kang Dynasty. Il nuovo villain introdotto nella serie TV Loki e poi apparso in Ant-Man and the Wasp Quantumania sarà dunque la prossima minaccia che gli eroi dovranno affrontare dopo Thanos.

Stando a un recente report di Variety le riprese del film dovrebbero iniziare nella primavera del prossimo anno. Al momento, salvo cambiamenti di schedule, l'uscita di Avengers: The Kang Dynasty è fissata al 2 maggio 2025.

Avengers: The Kang Dynasty ucciderà un personaggio chiave di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

A occuparsi della sceneggiatura sarà Jeff Loveness che, reduce dalle pesanti critiche avute per Ant-Man 3, ha detto che il suo obiettivo è semplicemente quello di realizzare un buon film. In una recente intervista lo sceneggiatore sembrerebbe aver suggerito anche la presenza di Daredevil e Moon Knight all'interno del film.

Al momento rimane confermato Jonathan Majors nei panni di Kang, ma i recenti avvenimenti legati alle accuse di violenza domestica nei suoi confronti potrebbero cambiare le carte in tavola.

Avengers: The Kang Dynasty sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli