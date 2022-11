Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

Secondo delle indiscrezioni del web, Avengers: Secret Wars avrà una scena da far impallidire quella dei portali in Avengers: Endgame per la quantità di personaggi che vedremo in azione.

Avengers: Secret Wars sembra già essere sulla buona strada per superare Avengers: Endgame in portata ed epicità, tanto che gli ultimi rumor parlerebbero di una scena da far invidia a quella dei portali, grazie all'apparizione di tanti ed incredibili personaggi.

Wolverine, i Fantastici 4, gli X-Men, gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire: tutti personaggi che il pubblico non vede l'ora di (ri)vedere sugli schermi nel contesto del MCU, e tutti personaggi che, secondo il canale YouTube di Heavy Spoilers, avremo modo di ammirare tutti insieme in una scena di Avengers: Secret Wars.

Manca ancora parecchio all'arrivo nelle sale del nuovo film corale sui supereroi Marvel, Avengers: The Kang Dynasty, e ancor più a quello successivo, Avengers: Secret Wars, ma i rumor che li circondano sono già tantissimi, e per il secondo titolo vorrebbero una reunion del Multiverso coi fiocchi, già decisa e programmata.

Secondo quanto si può udire nel video, infatti, in Avengers: Secret Wars Kang avrà fatto parecchi danni in giro per il Multiverso, e gli eroi andranno al contrattacco unendo le forze, tanto che dovremmo avere una scena in cui figureranno anche "gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, il Wolverine di Hugh Jackman, diversi membri del cast di X-Men, i Fantastici 4 e tanti altri. Kang avrà fatto razzia per varie dimensioni a questo punto, e [gli eroi] si schiereranno contro di lui per un'ultima battaglia".

Se sono davvero questi i piani di Kevin Feige e i Marvel Studios, e se è effettivamente ciò che vedremo nel film, come sperano e si augurano in tantissimi dall'annuncio del Multiverso, di certo ci troveremo di fronte a qualcosa di spettacolare. Ma ne manca di tempo per poterlo dire.

E voi, che ne pensate? Chi vorreste vedere tornare per questi film?