Avengers: Secret Wars, Sam Raimi vorrebbe dirigere il prossimo film della Marvel

Avengers: Secret Wars non ha ancora un regista ufficiale, anche se diversi nomi sono stati accostati al film negli ultimi diciotto mesi circa. Tra questi, il regista di Spider-Man e Doctor Strange nel Multiverso della Follia Sam Raimi.

Ha lavorato con lo sceneggiatore Michael Waldron su quest'ultimo e, nonostante la natura disordinata del sequel, ha dimostrato di essere un professionista nel gestire cast corali. La direzione di Secret Wars darebbe a Raimi la possibilità di riunirsi con Tobey Maguire in quello che sarà forse il più grande film sui Vendicatori di tutti i tempi.

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Le parole del regista

Raimi era presente al WonderCon questo fine settimana per discutere del suo nuovo film, Boy Kills World, ed è stato interpellato da Screen Geek sulla possibilità di dirigere il finale della Saga del Multiverso.

"Amo il 90% degli eroi Marvel che ho letto nei grandi fumetti dell'Universo Marvel di Stan Lee. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con la Marvel. Non mi hanno ragionevolmente chiesto di farlo. Spero che abbiano avuto una buona esperienza con me. Non me l'hanno ancora chiesto. Spero che lo facciano".

Il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, era già stato coinvolto in Avengers: The Kang Dynasty, ma il film ha perso lui, lo sceneggiatore originale Jeff Loveness e persino il titolo (per non parlare del protagonista Jonathan Majors nel ruolo di Kang il Conquistatore).

Spider-Man 4: cosa avremmo visto nel film di Sam Raimi

Kirsten Dunst e James Franco in una scena di Spider-Man 3

Spider-Man 4?

"Beh, non ne ho ancora sentito parlare", ha detto Raimi lo scorso fine settimana quando gli è stato chiesto se Spider-Man 4 potrebbe diventare realtà. "L'ho letto, ma in realtà non ci sto ancora lavorando. Voglio dire, la Marvel e la Columbia hanno avuto così tanto successo con gli attuali film di Spider-Man, e non so se torneranno da me per dirmi: 'Beh, gente, possiamo raccontare anche questa storia!'".

"Non ne sono sicuro, ma amo tutti i nuovi film di Spider-Man. Ho amato Spider-Man: No Way Home. È stato davvero, super potente vedere Tobey Maguire di nuovo in quel film", ha continuato Raimi.

Solo il tempo ci dirà se Raimi avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe. Avengers 5 è attualmente previsto nelle sale l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 7 maggio 2027.