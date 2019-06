Avengers: Endgame, una scena dopo i titoli di coda nella nuova versione!

Avengers: Endgame sta per tornare al cinema con un regalo in più per i fan, una scena dopo i titoli di coda, assente dalla versione originale.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Per mesi i fan si sono chiesti se Avengers: Endgame avrebbe rispettato la tradizione Marvel ponendo una o più scene dopo i titoli di coda. Così non è stato. Il film, che ha concluso un ciclo, si è chiuso senza ulteriori sorprese. Adesso Endgame sta per fare ritorno nei cinema in un versione estesa che conterrà una manciata di minuti in più, un tributo a Stan Lee e anche una scena dopo i titoli di coda.

Ad anticipare la novità è il capo dei Marvel Studios Kevin Feige: "Ci sarà una versione in arrivo nei cinema che verrà promossa dal marketing push e conterrà qualche novità nel finale. Se restate fino alla fine, dopo i titoli di cosa, ci sarà una scena tagliata, un piccolo tributo e qualche sorpresa."

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Di che sorpresa si tratta? I fan già fremono dall'impazienza di scoprire la sorpresa loro riservata e Comicbook.com ha formulato qualche ipotesi sul possibile contenuto della scena post-credits che concluderà Avengers: Endgame.

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

L'ipotesi più probabile riguarda una possibile preview di Spider-Man: Far From Home. La re-release di Endgame è fissata per il 28 giugno, mentre il sequel di Spider-Man è in uscita il 10 luglio in Italia. Possibile dunque che la scena post-credits sia un gancio alla pellicola che concluderà la Fase 3 dell'MCU.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Avengers: Endgame potrebbe, però, chiudersi con un teaser della Fase 4. Nel corso del San Diego Comic-Con Kevin Feige annuncerà la nuova lineup della Fase 4, anticipata in un leak comparso su Reddit. le possibilità sono tante, una scena di Nick Fury e lo SHIELD che vanno in cerca di nuovi Avengers, uno strano fenomeno temporale che si verifica dopo gli schiocchi di dita o l'introduzione di un nuovo villain. A l riguardo c'è già chi scommette su Kang il COnquistatore.

Più che un teaser generale, la scena post-credits aggiunta in Avengers: Endgame potrebbe fungere da teaser per uno dei film della Fase 4 in particolare. E qui c'è l'imbarazzo dell scelta. Black Widow è già in lavorazione in Europa e potrebbe fornire materiale video fresco, ma è possibile anche un teaser dei preannunciati The Eternals o Shang-Chi.

Avengers: Endgame, tutte le citazioni agli altri film Marvel

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Dopo che Robert Downey Jr. ha caldeggiato l'arrivo di Ironheart nell'MCU, potremmo assistere a un toccante passaggio di consegne tra Iron Man e l'eroe o eroina che prenderà il suo posto nella Fase 4 dell'MCU o potrebbe finalmente arrivare una conferma dell'arrivo degli X-Men o dei Fantastici 4 nell'MCU. Oppure ci potrebbe essere un gancio non con il futuro cinematografico dell'MCu, ma con quello televisivo visto che a breve alcuni degli Avengers approderanno su Disney+ con le loro serie.

Ma l'ipotesi più probabile è quella di un toccante omaggio agli Avengers che abbiamo conosciuto finora (un po' come la scena dello Schwarma di Joss Whedon, con al centro i sei Vendicatori originali, per dare il giusto commiato al team che ci ha accompagnato per dieci anni. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.