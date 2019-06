Marvel: i film della Fase 4 dell'MCU svelati in un leak?

Un nuovo leak ai danni di Marvel avrebbe svelato in anticipo i titoli dei film che andranno a comporre la Fase 4 dell'MCU.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

A riportare la notizia è l'Indipendent che cita come fonte il misterioso Roger Wardell, proprietario di un misterioso account Twitter che, nei mesi scorsi, ha riferito con dovizia di dettagli numerosi spoiler sul Marvel Universe e su Avengers: Endgame rivelatisi poi corretti. Nel forum GameFAQs si riportano le nuove anticipazioni collegate a Roger Wardell. Secondo il misterioso leak la lista dei film che andranno a comporre la Fase 4 dell'MCU sarebbe la seguente:

Black Widow

The Eternals

Black Panther 2

Shang-Chi

Doctor Strange 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Nova

Thor 4

Ant-Man 3

Captain Marvel 2

New Avengers

Young Avengers

Dark Avengers

Il post specifica che l'ordine potrebbe non essere corretto e la conferma ufficiale si avrà probabilmente solo a luglio nel corso del San Diego Comic-Con. Tra le anticipazioni viene svelato, inoltre, che a differenza della Infinity Saga, che ha portato avanti una storia durata un decennio, la Fase 4 dell'MCU conterrà vari "mini-archi narrativi" e ci sarà una netta divisione tra i personaggi che risiedono Terra e quelli che fanno base in altri pianeti.

Se le anticipazioni di Roger Wardell sono corrette, il villain ricorrente per i primi film sarà Norman Osborn, che dovrebbe fare la sua comparsa in Spider-Man: Far From Home.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Black Widow: Scarlett Johansson ha iniziato le riprese, le foto dal set in Norvegia

Tra i titoli anticipati risulta interessante la presenza di un film dedicato a Nova. Membro della forza di polizia intergalattica nota come Nova Corps, nei fumetti Nova ha legami con i Guardiani della Galassia, Captain Marvel e Thor.

Il leak anticipa inoltre che in Black Widow Florence Pugh interpreterà Yelena Belova, che sarà introdotta come una nuova versione del personaggio di Scarlett Johansson, mentre Richard Madden sarà Ikaris, protagonista di The Eternals. Per avere conferme o smentite su questi rumor non ci resta che attendere il San Diego Comic-Con, che si terrà dal 18 al 21 luglio.