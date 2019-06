Avengers: Endgame, un tributo a Stan Lee nella versione che tornerà nei cinema

Dopo la notizia del ritorno nei cinema di Avengers: Endgame, apprendiamo che la nuova versione conterà un tributo a Stan Lee.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Alla notizia del ritorno nelle sale di Avengers: Endgame, i social sono esplosi. In un primo tempo si pensava a una extended edition, in realtà pare che il film avrà solo una manciata di minuti in più. Tra le aggiunge, un tributo al leggendario Stan Lee.

La notizia proviene dalla catena di cinema Cinemark. Ecco cosa scrivono del ritorno di Endgame in sala:

"Dopo gli eventi di Infinity War, l'universo è in rovina. Gli Avengers si riuniscono ancora una volta per annullare gli effetti delle azioni di Thanos e restaurare l'ordine nell'universo. Include 7 minuti di materiale bonus e un tributo a Stan Lee."

Captain Marvel: il cameo di Stan Lee ha creato un paradosso temporale nell'MCU

The Avengers: il cameo di Stan Lee

Il grande vecchio dei fumetti Marvel Stan Lee è scomparso lo scorso novembre. Il primo uscito dopo la sua morte è stato Captain Marvel che nell'intro conteneva uno speciale tributo a Stan Lee. Al posto delle tradizionali immagini che aprono ogni film vi erano fotogrammi tratti da tutti i camei di Stan lee per Marvel, il cameo contenuto nel film lo ringiovaniva, inoltre, di 40 anni per una scena flashback.

Per quanto riguarda il tributo in arrivo in Avengers: Endgame, sembra che il materiale non verrà integrato nel film, ma verrà inserito nei titoli, almeno così ha anticipato il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. Nell'annunciare il ritorno in sala, Feige ha dichiarato: "Se rimanete a guardare il film fino alla fine, dopo i titoli di coda ci sarà una scena cancellata, un piccolo tributo e qualche altra sorpresa."

