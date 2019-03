Avengers: Endgame, Scarlett Johansson: "Nel film Black Widow è furiosa"

Parlando della sua Black Widow, Scarlett Johansson ha specificato che in Avengers: Endgame sarà furiosa.

Di fronte alla devastazione provocata dallo schiocco di dita di Thanos, ognuno degli Avengers superstiti reagirà in modo diverso. Black Widow coverà rancore, come anticipato dal nuovo trailer di Avengers: Endgame che la vede intenta a sfogarsi al poligono.

Parlando del suo personaggio, Scarlett Johansson ha spiegato: "Quando la ritroviamo in Endgame, è incazzata nera. La sola cosa che sappiamo di Natasha è che si prepara a combattere i colpevoli della devastazione. Questo è il suo principale pensiero. Nat è una persona molto pragmatica. Va in cerca di risposte. E' stata addestrata per finire il lavoro."

Avengers 4 non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.

Avengers: Endgamee sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui trovate la trama ufficiale di Avengers: Endgame. Successivamente Scarlett Johansson sarà protagonista di Black Widow, pellicola standalone dedicata all'eroina del Marvel Cinematic Universe.

