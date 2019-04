Avengers: Endgame, ecco perché i Russo hanno mentito sul titolo

A poche settimane dall'uscita di Avengers: Endgame, i fratelli Russo hanno chiarito le ragioni che li hanno spinti a mentire sul titolo sostenendo che svelarlo prima del tempo avrebbe rappresentato uno spoiler.

Dopo l'uscita di Avengers: Infinity War, il titolo ufficiale di Avengers 4 è stato tenuto a lungo a nascosto con la giustificazione che avrebbe rappresentato uno spoiler, oggi i fratelli Russo hanno chiarito le ragioni che li hanno spinti a mentire sostenendo di dover "proteggere l'integrità creativa delle nostre scelte."

In realtà i rumor che indicavano Avengers: Endgame come titolo ufficiale del film hanno cominciato a circolare molto presto, ma i Russo hanno dichiarato che nessuno aveva indovinato il titolo. In un'intervista su Uproxx, ai registi è stato perfino chiesto se il titolo di Avengers 4 fosse mai stato pronunciato in Avengers: Infinity War e Joe Russo ha risposto "No".

Avengers: Endgame - Tony Stark

Sappiamo che anche questa è una menzogna, visto che in Infinity War Doctor Strange sostiene di essere alla "fine dei giochi" come giustificazione per essersi lasciato sfuggire la Gemma del tempo finita nelle mani del Titano Pazzo Thanos.

Peter Sciretta di /Film ha chiesto ai fratelli Russo perché hanno mentito sul titolo di Avengers: Endgame ed ecco la loro risposta: "Mancava un anno all'uscita del film, e noi cambiamo costantemente le cose nel corso del processo creativo. E' impossibile approcciarsi a tutto con chiarezza un anno prima dell'uscita di un'opera. Sai che il tuo direttore della fotografia potrebbe accidentalmente inserire il titolo nei suoi appunti e svelarlo al pubblico. Ci sono un milione di ragioni per cui un titolo potrebbe cambiare. E fino a che non ci sediamo davanti a un monitor a guardare un trailer con il titolo scritto sopra, la decisione non è definitiva."

I Russo proseguono: "Quando le persone ci pongono domande un anno prima è difficile rispondere. La stampa ha ragione, è il suo lavoro ed è il nostro proteggere l'integrità creativa delle nostre scelte. Non vuoi sentirti intrappolato, non vuoi avere pressione sulle scelte da fare nello stesso modo in cui uno scrittore sente di dover dare risposte accurate un anno prima. Non ci sono risposte accurate da dare un anno prima!"

Avengers: Endgame, chi morirà?

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!