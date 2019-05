Avengers: Endgame, per i registi Marvel sta per rivelare l'identità gay di un personaggio

I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, hanno anticipato che a breve i Marvel Studios riveleranno che uno dei personaggi dell'MCU è gay.

Chi ha visto Avengers: Endgame sarà rimasto stupito dalla scelta di Joe Russo di comparire in un cameo nei panni di un omosessuale che ha perso il compagno durante la Decimazione e non riesce a darsi pace. L'uomo partecipa al gruppo di auto-aiuto guidato da Steve Rogers ed è il primo personaggio apertamente gay dell'MCU. Quando è stato chiesto di commentare questa scelta i Russo hanno rivelato che il cameo di Joe anticipa una decisione ben più grande:

"C'è un personaggio gay in arrivo in uno dei prossimi film, e credo che Kevin Feige lo annuncerà molto presto."

Il futuro del Marvel Universe dopo Avengers: Endgame, per adesso, è incerto. In estate scopriremo i titoli che andranno a comporre la Fase 4 dell'MCU. I fratelli Russo non faranno più parte della schiera dei registi della compagnia, almeno per il momento, ma senza dubbio continueranno a collaborare con Marvel in altre forme.

Chi sarà il misterioso personaggio gay che verrà rivelato a breve? Si tratterà di un personaggio nuovo o di qualcuno che abbiamo già incontrato? Tra le ipotesi più accreditate si parla di un personaggio apertamente gay nel cinecomic The Eternals o di un coming out da parte di Valkyrie, apertamente bisessuale, come ha sottolineato la sua interprete Tessa Thompson. A breve scopriremo il mistero.

