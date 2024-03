Chris Hemsworth e Robert Downey Jr.: la reunion degli Avengers diventa virale e fa impazzire i fan

Nel corso dell'ultima notte degli Oscar, si è verificata una piccola reunion degli Avengers, in quanto Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth si sono ritrovati insieme sullo stesso red carpet per la prima volta da molto tempo a questa parte.

Hemsworth e Downey Jr. hanno lavorato insieme in diversi film, a partire da The Avengers del 2012, interpretando rispettivamente Thor e Iron Man. La loro ultima collaborazione è stata per Avengers: Endgame del 2019, che ha coinciso con l'ultimo film di Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe.

Hemsworth ha ripreso il suo ruolo in Thor: Love and Thunder (2022). Ad oggi, Hemsworth e la Marvel stanno discutendo su un possibile Thor 5. Il prossimo film sugli Avengers sarà caratterizzato da una squadra diversa e originariamente era intitolato Avengers: The Kang Dynasty, con l'uscita prevista per il 2026. A causa dei problemi legali che Jonathan Majors sta affrontando dopo il suo verdetto di colpevolezza, la Disney lo ha licenziato e si dice che stia considerando di sostituire il titolo. Si prevede inoltre che il film subirà un leggero ritardo sulla tabella di marcia.

I futuri progetti delle due star

In Oppenheimer di Christopher Nolan, Downey Jr. ha interpretato Lewis Strauss, l'ex presidente della Commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti. Per la sua interpretazione, l'attore ha ricevuto elogi e ha sbaragliato la concorrenza durante la stagione dei premi, culminata con il suo primo Oscar. Downey Jr. aveva già ricevuto altre due nomination, una per Tropic Thunder del 2008 e una per Charlot del 1992.

Sia Chris Hemsworth che Robert Downey Jr. hanno grandi progetti in cantiere. Hemsworth si è unito all'universo di Mad Max e interpreterà Dementus nel prossimo Furiosa: A Mad Max Saga, e doppierà anche Optimus Prime nel prossimo Transformers One. Nel frattempo, Downey Jr. sarà il protagonista di Il simpatizzante della HBO Max, un thriller storico basato sull'omonimo romanzo vincitore del Pulitzer.