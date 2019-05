Avengers: Endgame, Thor ha quasi baciato Valchiria in una scena tagliata dal film

Avengers: Endgame sarebbe potuto durare ancora di più con l'aggiunta di tutte le scene tagliate in fase di montaggio, tra cui quella in cui Thor ha quasi baciato Valchiria. Ebbene sì, una cosa del genere non era nel copione ma era stata girata, come hanno confessato i due registi. Che hanno però assicurato: "Nessuna implicazione romantica".

Durante un'intervista con SiriusXM, Joe ad Anthony Russo hanno rivelato di essere stati costretti a tagliare parecchie scene dal film, tra cui quella che a loro due piaceva particolarmente: il "quasi bacio" tra Thor e Valchiria nei minuti finali. Naturalmente si tratta di spoiler se non avete ancora visto il film. In tal caso vi rimandiamo direttamente alla nostra recensione di Avengers: Endgame, che non contiene anticipazioni.

Se invece siete decisi a sapere di cosa hanno parlato i fratelli Russo, eccovi accontentati: una delle scene finali di Avengers: Endgame vede il passaggio di consegne da Thor a Valchiria, che viene nominata nuova Regina di Asgard. Affacciati su uno scenario da sogno, i personaggi di Chris Hemsworth e Tessa Thompson vivono il loro momento di affettuoso commiato. Tuttavia, nella versione originale, Thor dimostrava di avere completamente frainteso il momento: "Alla fine del film Thor sta dicendo addio a Valchiria e le sta praticamente consegnando Asgard. Era il finale, quindi non volevamo essere prolissi, ma c'era questa parte poi tagliata in cui lei gli mette una mano sulla spalla e lui si sporge come per darle un bacio. Lei si tira indietro e dice "Cosa stai facendo?", lui le fa "Oh, io ho pensato che quel tocco...". Lei risponde "No, è stato un tocco di addio". Era davvero divertente ma abbiamo dovuto tagliarla" ha raccontato Anthony Russo. "Sì, era davvero spassosa" ha risposto Joe Russo "anche perchè è stata una scena che gli attori hanno improvvisato, quindi ci ha fatto ancora più ridere".