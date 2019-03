The Eternals: primo film Marvel con supereroe gay, si cerca il protagonista!

The Eternals dovrebbe essere il primo film Marvel con protagonista un supereroe apertamente gay e la produzione sembra abbia iniziato la fase del casting.

Lo studio, secondo quanto emerso online, sarebbe alla ricerca di un attore omosessuale dell'età di circa 30-49 anni, dal fisico imponenente e non sarebbe specificata l'origine etnica del personaggio, permettendo quindi a tutti gli aspiranti eroi di partecipare alle selezioni.

The Eternals dovrebbe avere tra i suoi protagonisti anche Sersi, Ikaris e Piper e per ora la Marvel avrebbe intenzione di mantenere il segreto riguardante l'identità del protagonista per cui stanno cercando l'interprete perfetto.

Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, aveva anticipato nel 2018 che lo studio era al lavoro per portare sul grande schermo un nuovo personaggio appartenente alla comunità LGBTQ, anche se non aveva specificato che si sarebbe trattato di un supereroe gay. Le riprese di The Eternals dovrebbero iniziare a settembre nel Regno Unito e continuare fino al mese di gennaio 2020.

La regista Chloe Zhao, recentemente, ha rivelato che sarebbe interessata a coinvolgere nel progetto Cameron Britton e Tomasz Kot per due dei ruoli del film, anche se per ora non è stata fatta alcuna offerta agli attori.

Al centro della storia di The Eternals raccontata tra le pagine c'è una razza di antichi esseri creati da una razza aliena, i Celestial, con l'intenzione di farli diventare i difensori della Terra dai temibili Deviant.

Il cinecomic, che si candida già da adesso ad essere uno dei prossimi film Marvel più attesi, dovrebbe avere come protagonista il personaggio di Sersi, in grado di poter manipolare l'energia cosmica e avere virtualmente l'immortalità, la possibilità di essere invulnerabile e manipolare le molecole.