Avengers: Endgame, la reazione di Chris Hemsworth alla svolta di "Thor grasso"

Uno dei colpi di scena principali di Avengers: Endgame riguarda la svolta di Thor grasso, ora i fratelli Russi hanno svelato la reazione della star Chris Hemsworth di fronte al nuovo corso del suo personaggio.

Il plot di Avengers: Endgame fa un balzo in avanti nel tempo. Sono passati cinque anni dalla Decimazione e ognuno degli Avengers ha subito pesanti conseguenze psicologiche dopo il fallimento della missione volta a fermare Thanos. Per Thor le conseguenze sono state anche fisiche, in seguito a una forte depressione il Dio del Tuono si è rifugiato in una casa nella New Asgaard e se ne sta tutto il tempo in accappatoio a bere birra. Di conseguenza il suo fisico statuario ha ceduto il posto all'adipe e i capelli sono lunghi e incolti come la barba. Chiara citazione del cult Il Grande Leboswki. Ma come ha reagito il bel Chris Hemsworth alla novità?

"Hemsworth è pronto a tutto" hanno svelato i fratelli Russo, regista di Endgame. "Ama il rischio". Prima che la sceneggiatura fosse conclusa, lui aveva appena finito di girare Thor: Ragnarok ed era così eccitato dal lavoro fatto con Taika Waititi e dall'aspetto comico e irriverente del suo personaggio, così noi gli abbiamo detto 'Aspetta di vedere cosa abbiamo noi in serbo per Thor.

La visione di Thor grasso in Avengers: Endgame ha scatenato polemiche tra i fan, ma i fratelli Russo sono molto orgogliosi della loro creatura: "Amiamo la sovversione delle regole, prendere il Dio del Tuono con il suo aspetto divino e reinventare il personaggio è stata una goduria. Thor grasso è una fonte di ispirazione perché è facile rivedersi in lui. E una versione umana del personaggio".

