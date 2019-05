Avengers: Endgame, svelata l'origine della citazione de Il grande Lebowski

Il nuovo look di Thor in Avengers: Endgame ha agitato gli animi dei fan ma adesso gli sceneggiatori del film hanno svelato l'origine della citazione de Il grande Lebowski.

Sono passati cinque anni dallo schiocco di dita di Thanos che ha decimato metà della popolazione dell'universo. Il dolore e la delusione per non essere riusciti a fermare il Titano Pazzo ha avuto effetti devastanti sugli Avengers. Dopo aver perso la famiglia, Hawkeye si è trasformato in Ronin, Vedova Nera combatte la depressione e l'impotenza, Captain America prova ad andare avanti aiutando gli altri e organizzando gruppi di sostegno per coloro che hanno perso i propri cari. Quanto a Thor... lo troviamo ingrassato e trasandato, intento a bere birra insieme ad amici poco raccomandabili. il look del nuovo Thor ricalca quello del Drugo, protagonista del cult dei fratelli Coen Il grande Lebowski. Non per nulla lo stesso Tony Stark, che ha la lingua tagliente, apostrofa Thor chiamandolo Lebowski.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno svelato l'origine della citazione: "Sapevamo dall'inizio di volere Thor che gira per casa trasandato e dimesso. Lebowski è il modello supremo quando si pensa a un tizio in vestaglia. Così abbiamo parlato con i costumisti e gli scenografi e loro sono arrivati con Thor in accappatoio e occhiali da sole e subito ha funzionato."

Le battute e la facile ironia sulla degenerazione di thor è retaggio dei semi piantati da Thor: Ragnarok, ma la visione di Thor grasso ha scatenato polemiche tra i fan più attenti al politicamente corretto. Visti i rumor secondo cui il personaggio di Thor sarà ancora tra i protagonisti della Fase Quattro dell'MCU ci fa pensare che il Dio del Tuono avrà modo di rimettersi in forma prima del prossimo film.

