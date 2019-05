Avengers: Endgame, la foto dei tre Chris in posa on location fa impazzire le fan dell'MCU!

E' risultata particolarmente gradita alle fan dell'MCU una foto on location di Avengers: Endgame che riunisce i tre Chris, ovvero Chris Hemsworth, Chris Pratt e Chris Evans.

A condividere la foto sul suo profilo Instagram è stato Sean Gunn, fratello del regista James Gunn e attore dell'MCU in un duplice ruolo (oltre a Kraglin, Sean Gunn dà vita alle movenze di Rocket in motion capture, mentre il personaggio ha la voce di Bradley Cooper).

Nella foto vediamo Chris Hemsworth, interprete di Thor, con barba lunghissima e look selvaggio, Chris Pratt con indosso parte del costume di Star-Lord e Chris Evans, alias Captain America, elegantissimo, con un completo nero, lo stesso indossato nella scena del funerale di Tony Stark. La location che vediamo alle spalle dei tre attori è quella della casa sul lago dove Tony si è rifugiato con Pepper Potts e la figlia Morgan.

Riproponendo il gioco del Marry, Kill e Bed (chi sposeresti, uccideresti e con chi faresti sesso), Sean Gunn ha indicato Chris Evans come marito ideale, Chris Hemsworth come uomo oggetto aggiungendo poi che andrebbe a pesca con Chris Pratt, il quale ha commentato divertito la scelta.

Avengers: Endgame non ha mostrato la morte di Captain America, ma ha messo in scena il passaggio di consegne ( o meglio, di scudi) tra Steve Rogers e Sam Wilson (Anthony Mackie), lasciando intendere che il compito di Rigers come Captain America si sia concluso. I fratelli Russo avrebbero lasciato intendere la possibilità di un ritorno di Chris Evans nell'MCU ancora tutto da confermare. Diversa la situazione per Chris Pratt e Chris Hemsworth. Rivedremo Pater Quills, alias Star-Lord, in Guardians of the Galaxy Vol. 3, che vede la riconferma di James Gunn alla regia. Quando a Thor, alla fine di Endgame lo vediamo volare via nell'astronave dei Guardiani, moss questa che influenzerà decisamente il futuro dell'MCU e già si parla di un quarto capitolo della saga di Thor all'orizzonte nella Fase Quattro dell'MC.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

