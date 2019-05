Avengers: Endgame, tutte le nuove timeline dell'MCU create dal film

Avengers: Endgame ha creato accidentalmente una serie di nuove timeline nel Marvel Cinematic Universe. Il capitolo finale della Infinity Saga mette al centro del plot i viaggi nel tempo, che gli Avengers usano per annullare gli effetti dello schiocco di dita di Thanos.

Gli Avengers fanno ritorno indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito, riunirle nel guanto e annullare gli effetti disastrosi della Decimazione. Iron Man, Captain America, Hulk e Ant-Man fanno ritorno al 2012, anno della battaglia di New York di The Avengers, per recuperare le Gemme dello Spazio, della Mente e del Tempo, Thor e Rocket fanno visita alla Asgard di Thor: The Dark World, nel 2013, per recuperare la Gemma della Realtà, Nebula e War Machine vanno nella Morag di Guardiani della Galassia, 2014, per prendere la Gemma del Potere, mentre Black Widow e Hawkeye fanno visita al Pianeta Vormir nel 2014 per recuperare la Gemma dell'Anima.

Secondo le leggi dei viaggi del tempo nell'MCU, gli Avengers credono di non poter cambiare il passato della loro realtà. L'Antico fornisce, però, una spiegazione diversa, le azioni degli Avenges nel passato hanno sempre delle conseguenze, ma invece di cambiare il futuro creano nuove branche di realtà. Le timeline alternative possono essere create rimuovendo o cambiando ciò che è accaduto a una Gemma dell'Infinito visto che le pietre sono fondamentali per il flusso del tempo. Queste realtà possono essere sistemate rimettendo le pietre nell'esatto momento in cui sono state prese.

Alla fine di Avengers: Endgame, Captain America si offre volontario per rimettere a posto le Gemme per stabilizzare le nuove branche di realtà create. Secondo le informazioni che possediamo, Cap dovrebbe riuscire a fermare le nuove timeline restituendo la Gemma del Tempo all'Antico nel 2012, la Gemma dell'Anima a Vormir nel 2014, la Gemma del Potere a Morag nel 2014, e la Gemma della Realtà e il Mjolnir nel 2013. Ma è davvero così semplice? Basandosi sulla logica di Avengers: Endgame (e sulle dichiarazioni dei registi, sarebbero state create una serie di nuove timeline. Scopriamole insieme.

1 - Loki scappa in The Avengers nel 2012

Il team di Avengers in missione nella Battaglia di New York non porta a termine la missione in modo pulito. Gli Avengers scombinano la situazione, il momento più evidente è quello in cui il Tesseract cade ai piedi di Loki permettendogli di fuggire via. Questa mossa potrebbe aver creato una nuova timeline, visto che nella versione precedente Loki era stato portato ad Asgard. Stavolta il Dio dell'Inganno può teletrasportarsi in qualsiasi angolo della galassia e riapparire là dove meno lo si aspetti, visto che possiede una Gemma nelle sue mani. Alla fin di Endgame Cap riporterà il Tesseract nel 1970, non nel 2012.

2 - Non ci sarà Thanos (o i Guardiani) dopo il 2014

un'altra timeline che Captain America potrebbe non essere in grado di riparare riguarda il 2014. Questo è il risultato del network della memoria di Nebula in grado di connettersi automaticamente con la se stessa del passato e di avvertire Thanos del piano degli Avengers. Questa rivelazione vede la Nebula del 2014 che ruba l'identità alla Nebula del 2023 e arriva nel 2023 per permettere a Thanos di viaggiare fino a quel punto del tempo e attaccare gli Avengers. Engame, però, finisce con lo schiocco di dita di Iron Man che annulla l'esistenza di Thanos e del suo esercito, la Nebula del 2023 uccide la se stessa del passato, mentre lo status di Gamora rimane irrisolto. Questo finale di Avengers: Endgame creerebbe una nuova timeline che ha origine nel 2014, una timeline senza Thanos, senza il suo esercito, senza Nebula e Gamora. Le implicazioni di queste assenze sono incredibili, anche se Cap ha rimesso a posto nel tempio la Gemma del Potere in modo che Star-Lord la possa trovare. L'assenza di Thanos permetterebbe a Ronan di non dover rendere conto a nessuno. Senza Gamora in questa timeline, i Guardiani della Galassia non diventerebbero un team e qualcun altro potrebbe impossessarsi delle Gemme al posto di Thanos.

3 - Captain America fa ritorno agli anni '40

Sappiamo che Captain America decide di fare ritorno negli anni '40 per rivedere Peggy Carter e che i due condividono un romantico ballo insieme. Cap decide di fermarsi in questa timeline per molti anni, visto che quando fa ritorno nel 2023 lo vediamo ormai anziano. Steve Rogers ha scelto di vivere la sua vita con la donna che ama e ha fatto ritorno nel 2023 per passare mantello e scudo di Captain America a Falcon. I fratelli Russo hanno spiegato il motivo per cui Captain America non sceglie Bucky Barnes come suo erede preferendogli Falcon. Secondo fratelli Russo, la scelta di Cap di restare negli anni '40 crea una nuova timeline, mentre per gli sceneggiatori di Endgame Cap ha sempre viaggiato nel passato per sposare Peggy Carter. Il suo sarebbe un loop temporale, ipotesi questa che cozzerebbe col destino toccato a Thanos, ma questo punto non è chiaro.

4 - Nessun Mjolnir dopo Thor: The Dark World

Anche se riteniamo che Captain America abbia riportato la Gemma della Realtà e il Mjolnir ad Asgard nel 2013, è possibile che l'incontro tra Frigga e il figlio abbia avuto conseguenze sulla morte della donna, mentre Rocket in fuga dalle guardie di Asgard con la Gemma potrebbe avere altre implicazioni.

5 - Una nuova timeline per lo SHIELD negli anni '70

Usando la stessa logica, è possibile che anche se Cap ha riportato la Gemma delo Spazio a Camp Lehigh, le sue azioni precedenti abbiano dato vita a una nuova timeline in cui Hank Pym scopre che alcune delle sue Pym Particles sono state rubate (anche se poi vengono rimesse a posto). Il che potrebbe fargli credere che lo S.H.I.E.L.D. o qualcun altro stia tentando di rubare la sua invenzione. Scopriremo più avanti quali implicazioni comporteranno queste ipotesi nel futuro dell'MCU. In estate, Marvel svelerà i titoli dei nuovi film dell'MCU in arrivo. Cosa ci attende nella Fase 4?

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

