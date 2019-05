Avengers: Endgame, i fratelli Russo svelano perché lo scudo di Cap non va a Bucky Barnes

I Russo hanno svelato il motivo per cui Bucky Barnes non sarà il nuovo Captain America dopo il finale di Avengers: Endgame.

I fratelli Russo hanno svelato un altro dei misteri di Avengers: Endgame spiegando la ragione per cui alla fine del film lo scudo di Captain America non va, come nei fumetti a Bucky Barnes.

Nel finale di Avengers: Endgame Captain America, ormai anziano dopo un viaggio del passato che gli ha permesso di ricongiungersi con l'amore della sua vita, Peggy Carter, affida scudo e mantello a Sam Wilson e non - come i fan avrebbero sperato - a Bucky Barnes. Perché questa deviazione rispetto ai fumetti Marvel?

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

Nel corso di un q&a organizzato da ComicBook.com, i Russo hanno svelato che Cap passa scudo e mantello a Sam perché Bucky sta ancora facendo i conti con la sua mente corrotta dal lavaggio cervello, mentre Sam è molto più vicino a Cap al momento: "Cap e Bucky sono fratelli, ma la cosa interessante è che sono persone molo diverse. Credo che Bucky corra sempre il rischio che la sua mente sia controllata da altri. Sam invece ha il pieno controllo delle sue facoltà e condivide con Cap la stessa etica e la stessa esperienza nell'esercito. Sam conserva ancora quello spirito di servizio verso la comunità . Fumetti e film sono molto diversi, nella nostra interpretazione i personaggi variano molto rispetto alla loro versione su carta. Bucky è ancora un personaggio danneggiato, non credo che voglia lo scudo."

Per adesso dobbiamo ancora scoprire se Sam accetterà l'incarico assegnatogli da Cap. Anthony Mackie e Sebastian Stan, interpreti di Sam e Bucky, stanno per riprendere i loro ruoli nella serie tv The Falcon and Winter Soldier, in arrivo su Disney+. Nel corso dello show scopriremo il destino dei due compagni di avventura di Captain America.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.