Avengers: Endgame e Gamora, i registi parlano del suo destino

La morte di Gamora e il suo ritorno in Avengers: Endgame hanno toccato i fan Marvel tanto da spingere i registi, i fratelli Russo, a commentare le scelte narrative fatte per il destino del personaggio.

Guardiani della Galassia Vol. 2: un primo piano di Zoe Saldana

Uno dei momenti più toccanti di Avengers: Infinity War è quello in cui Thanos sacrifica Gamora per ottenere la Gemma dell'Anima. Il finale del film ha visto morire un sacco di personaggi, ma la scelta del Titano Pazzo di sacrificare la figlia più amata per portare a termine il suo piano ha colpito il pubblico.

Gli eventi di Avengers: Endgame hanno introdotto il tema dei viaggi nel tempo e il multiverso, il che ha permesso a una nuova versione di Gamora di fare la sua comparsa per scontrarsi con Thanos nella battaglia finale. Alla fine del film, i fan si sono chiesti cosa accadrà a Gamora, e come gli eventi di Endgame influenzeranno il futuro della saga dei Guardiani della Galassia.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

"La ricerca di Gamora da parte di Peter Quill lascia tutto in sospeso, Gamora muore, sopravvive, non abbiamo idea" ha commentato Joe Russo nel corso di un'intervista. "Anche se è viva, non è la stessa Gamora. "Il modo in cui la timeline funziona ti porta ad avere un personaggio diverso. Questa non è la stessa persona, non ha gli stessi ricordi emotivi, non ha la stessa relazione con Peter... sembra la stessa persona, ma non ha vissuto le stesse esperienze. Per Peter sarà un'impresa ritrovarla, in tutti i sensi."

Le parole di Joe Russo lasciano intendere che la ricerca di Gamora potrebbe essere al centro di Guardians of the Galaxy Vol. 3, ma la conferma l'avremo prossimamente.

