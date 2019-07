Avengers: Endgame, i morti dovevano essere molti di più

In origine i personaggi morti in Avengers: Endgame avrebbero dovuto essere molti di più.

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame hanno rivelato che i morti, nel film, in origine erano molti di più. Mentre i fan del Marvel universe ancora si disperano per la scomparsa di Tony Stark e Natasha Romanoff, apprendiamo che le cose sarebbero potute andare molto peggio di così.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

Nel corso del panel dedicato ad Avengers: Endgametenutosi al San Diego Comic-Con 2019, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato che nella prima versione del film a morire erano molti più Vendicatori.

"L'idea iniziale era far morire molti più eroi, ma alla fine a livello matematico l'arco narrativo di Tony Stark è perfetto. Deve sacrificarsi, deve rinunciare alla sua vita, è partito dall'egocentrismo per arrivare a sacrificarsi per il bene degli altri."

Come hanno rivelato i fratelli Russo, con la morte di Tony Stark il cerchio si chiude visto che l'ultima sequenza di Avengers: Endgame ha uno stretto legame con il primo Iron Man, uscito nel 2008, che ha dato il là all'MCU.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr.: "La tuta di Tony Stark era progettata per una sola missione"

Avengers: Endgame, maggior incasso di sempre dopo aver superato Avatar, segna la conclusione della Infinity Saga. La Fase 3 dell?MCu si è conclusa con l'uscita di Spider-Man: Far From Home; la Fase 4 si aprirà il 1 maggio 2020 con l'arrivo al cinema di Black Widow.