Avengers: Endgame, Robert Downey Jr.: "La tuta di Tony Stark era progettata per una sola missione"

Robert Downey Jr. ha svelato che la tuta di Tony Stark in Avengers: Endgame era stata progettata per una sola missione.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

In un episodio di Off Camera With Sam Jones, Robert Downey Jr. ha rivelato che l'ultima armatura di Iron Man indossata da Tony Stark in Avengers: Endgame non è stata costruita per far sopravvivere il suo personaggio nella missione finale che lo vede sacrificarsi per l'umanità.

"L'ultima armatura non è pensata per fare il suo lavoro e salvare Tony. Questa è la grande mitologia di Joseph Campbell, alla fine passi dal rifiutare la chiamata ad accettare eroicamente il tuo destino. Alla fine sei consapevole del sacrificio a cui vai incontro, la tua vita, al di là della famiglia, degli affetti e del desiderio di non volerlo fare per mandare avanti la comunità" ha dichiarato Donwey.

Nel film, Tony Stark usa il potere delle sei Gemme dell'Infinito con un contro-schiocco di dita che spazza via Thanos e il suo esercito, ma causa ferite mortali al corpo di Tony.

"Si tratta di un complicato giro a 180°" ha proseguito il divo commentando la parabola di Tony Stark. "Tony nasce come un individuo egotico, concentrato solo su se stesso, che possiede più denaro di quanto ne possa spendere, ma che spiritualmente è morto e non ha idea di stare mettersi in una situazione in cui diventerà il fulcro del servizio alla comunità."

Anche se, come ha anticipato il capo di Marvel Kevin Feige, la morte di Tony Stark continuerà a influenzare a lungo l'MCU, il futuro della saga non è ancora chiaro. Le prime anticipazioni le avremo sabato nel corso del panel Marvel che animerà il San Diego Comic-Con 2019.