Avengers: Endgame, l'ultima scena di Robert Downey Jr. ha un legame speciale con Iron Man

L'ultima scena di Robert Downey Jr. in Avengers: Endgame è un momento ad alto tasso di emotività, ancor di più considerando lo strettissimo legame con il primo Iron Man.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

Dopo aver sottratto dal Guanto di Thanos tutte le Gemme dell'Infinito, Tony Stark schiocca eroicamente le dita e pronuncia la sua ultima battuta: "E io sono Iron Man." Questo finale così emozionante chiude alla perfezione il cerchio apertosi nel 2008 in Iron Man con la prima battuta pronunciata da Robert Downey Jr..

Sono stati gli stessi fratelli Russo, nel corso del panel dedicato ad Avengers: Endgame al San Diego Comic-Con 2019, a sottolineare l'emozionante connessione col passato dell'MCU. Tra l'altro la scena del sacrificio di Tony Stark è stata girata l'ultimo giorno di set di Robert Downey Jr. ed era la sua ultima battuta in assoluto.

I Russo hanno rivelato: "E' stato un momento davvero commovente, non solo l'ultima battuta di Robert era così poetica, ma quello era anche il suo ultimo giorno di riprese."

Anche la location prescelta per la scena era un luogo davvero speciale per la storia dell'MCU: "La scena è stata girata nello studio a fianco del luogo in cui Robert ha girato il suo primo screen test per il ruolo di Iron Man 12 anni fa."

Robert Downey Jr. ha pronunciato la sua ultima battuta nel ruolo di Tony Stark nel suo ultimo giorno di riprese proprio là dove tutto era iniziato.

I Russo hanno svelato, inoltre, che l'ultima battuta pronunciata da Tony Stark, "E io sono Iron Man" è stata aggiunta in Avengers: Endgame all'ultimo minuto. I registi non potevano trovare un modo migliore per far sciogliere in lacrime i fan dell'MCU.