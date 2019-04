Avengers: Endgame, Jeremy Renner svela i tatuaggi di Ronin in una nuova foto

Jeremy Renner ha postato una nuova foto sui social media per mostrare i tatuaggi di Ronin che sfoggerà in Avengers: Endgame. Con grande sgomento dei fan Hawkeye è stato assente da Avengers: Infinity War, ma finalmente uno degli Avengers più amati sta per fare ritorno in Avengers: Endgame. Questa volta, però, vedremo Clint Barton nei panni di Ronin, trasformazione dovuta - si ipotizza - alla perdita della famiglia nella Decimazione.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

In un post su Instagram, Jeremy Renner ha fornito ai fan uno sguardo ravvicinato sul nuovo look e sui tatuaggi di Ronin che sfoggerà in Avengers 4 per la gioia dei fan. L'aspetto del personaggio è probabilmente dovuto a un trauma subito, come nei fumetti, e tutti hanno immediatamente pensato alla perdita della famiglia, a cui Clint Barton è profondamente legato, come abbiamo scoperto in precedenza.

Avengers: Endgame segnerà la fine della Infinity Saga, una lunga serie di 22 film che hanno raccontato le prime tre fasi del Matvel Cinematic Universe. Alla fine del film probabilmente diremo addio al team degli Avengers così come l'abbiamo conosciuto e alcuni dei personaggi più amati saluteranno per sempre l'MCU. Per altri l'avventura proseguirà su Disney+, la piattaforma streaming Disney ha annunciato l'arrivo di numerose serie tv prequel o spinoff dedicate agli Avengers.

Avengers: Endgame, i film da rivedere prima dell'uscita

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!