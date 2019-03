Avengers: Endgame avrà un finale strappalacrime?

Sembra proprio che per Avengers: Endgame si profila un finale strappalacrime. A confermare indirettamente le ipotesi più drammatiche dei fan ci avrebbe pensato la stessa Marvel ricordando che Endgame è l'epica conclusione di 10 anni di film del Marvel Cinematic Universe e anticipando un emozionante finale. Adesso affiora sul web una nuova teoria che rincara la dose.

Poche settimane fa, Kevin Feige ha anticipato che il ciclo dei 22 film che sarà concluso da Avengers 4 verrà denominato The Infinity Saga. Ecco le parole di Feige: "Volevamo dare una conclusione alla serie di film in un modo mai fatto prima. Harry Potter e Il signore degli anelli hanno avuto un finale perché il numero dei libri da cui la storia era tratta erano definiti. Ma noi abbiamo pensato, con 22 film non sarebbe divertente dare un finale alla storyline?"

Infinity Saga sembra un nome appropriato per le prime tre Fasi dell'MCU. Dopo tutto, in un modo o nell'altro tutte queste storie coinvolgono le Gemme dell'Infinito e culminano con Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Ma per Kevin Feige il bisogno di dare una conclusione alla storyline implica l'arrivo di un finale emozionante. La vittoria che concluderà Endgame non sarà priva di sacrifici. Anche se nessuno morisse alla fine del film, sarà comunque la conclusione di un'era e dovremo dire addio ad alcuni dei supereroi più amati. Ed è qui che si innesta una nuova teoria su Avengers: Endgame apparsa su Reddit, secondo cui la Infinity Saga si concluderà con un loop temporale per alcuni degli Avengers così da poter salvare tutti coloro che sono rimasti coinvolti nella Decimazione e garantire un futuro sicuro. L'utente CinnaSol scrive:

Credo che troveranno un modo per salvare tutti sacrificandosi e rimanendo bloccati in un loop temporale nella prima sala dell'MCU. Feige di recente ha rivelato che la prima saga sarà chiamata "The Infinity Saga", l'idea di ininito non sarebbe così solo un riferimento ai fumetti, ma avrebbe a che vedere con il loop temporale.

CinnaSol azzarda un parallelismo con la serie tv inglese Misfits, in cui viene adottata la soluzione del loop temporale:

Se avete visto la serie Misfits, capirete cosa intendo. Nella serie 2 di Misfits apprendiamo che l'uomo con la maschera che ha continuato a interagire con il gruppo a distanza era Simon dal futuro. nella serie 3 scopriamo finalmente il motivo per cui Simon ha fatto ritorno. Nel tentativo di salvare Alisha, va indietro nel tempo. Però, per non far fallire il piano, lui e Alisha sono bloccati perennemente in un loop temporale. Nel frattempo, il tempo scorre normalmente nel presente. Il che significa che mentre Simon e Alisha sono bloccati nel loro loop, si può pensare a loro come se allo stesso tempo fossero vivi e morti. Fino a che il loop non si interrompe resteranno così. Non possono unirsi ai loro amici nel presente, ma sono tecnicamente vivi.

Un simile scenario potrebbe far sparire alcuni degli Avengers originali senza, però, ucciderli. Sono in molti a ipotizzare la morte di eroi come Iron Man e Captain America, ma un loop temporale sarebbe una possibile soluzione adottata da Marvel per guardare al futuro senza eliminare nel modo più brutale i suoi eroi.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

