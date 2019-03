Avengers: Endgame concluderà quella che Feige chiama "The Infinity Saga"

Avengers: Endgame, secondo quanto dichiarato da Kevin Feige, concluderà le tre fasi del Marvel Cinematic Universe che vengono chiamate The Infinity Saga.

Il presidente dello studio ha infatti dato questa definizione ai 22 cinecomic realizzati fino a questo momento, ricordando che le Gemme dell'Infinito sono state introdotte per la prima volta nel 2011 in occasione di Captain America: il primo vendicatore e hanno rappresentato un filo conduttore per tutti i film prodotti.

Kevin Feige, intervistato dal magazine Empire, ha inoltre spiegato: "Volevamo concludere una serie di film in un modo mai fatto prima. Harry Potter ha avuto un finale perché era presente nei libri, come accaduto con Il Signore degli Anelli. Dopo 22 film abbiamo pensato che sarebbe stato divertene portare la trama verso un epilogo".

Avengers: Endgame, il cinecomic che verrà distribuito nei cinema italiani dal 24 aprile, dovrebbe inoltre segnare l'addio di alcuni protagonisti al MCU e tra i nomi che non dovrebbero tornare in futuro negli adattamenti dei fumetti sembra ci saranno Captain America, interpretato da Chris Evans, e Iron Man, portato sul grande schermo da Robert Downey Jr.