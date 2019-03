Avengers: Endgame, secondo una teoria Iron Man e Captain America moriranno insieme

Sono in molti a ritenere che Avengers: Endgame mostrerà la morte di Iron Man e Captain America, una nuova teoria ci spiega la ragione. Marvel ha già anticipato che il futuro dell'MCU è femmina visto che Captain Marvel è l'eroina più potente mai apparsa finora ed è destinata a prendere la leadership dei nuovi Avengers. Ma cosa accadrà?

Il materiale rubato dal set di Avengers: Endgame, all'epoca indicato solo come Avengers 4, aveva svelato il set della Battaglia di New York di The Avengers. Per qualche motivo gli Avengers torneranno indietro nel tempo per rivivere quella battaglia, il portale aperto da Loki per arrivare sulla Terra il suo esercito di Chitauri potrebbe essere proprio la chiave per sconfiggere Thanos. Nuovi eroi, come Ant-Man e Captain Marvel, potranno partecipare alla battaglia e potrebbero rappresentare la chiave della vittoria, come lascerebbe intendere la sinossi di Avengers: Endgame "La risposta potrebbe essere riposta nell'incredibile potere, grazie a Captain Marvel, o nei minuscoli spazi tra atomi accessibili ad Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso."

L'esperienza di Scott Lang nel Regno dei Quanti gli ha fornito l'esperienza necessaria per esplorare realtà alternative o accedere ai viaggi nel tempo. Potere che sappiamo appartenere a Carol Danvers grazie al legame con il Tesseract, il che significa che anche Carol potrebbe essere in grado di aprire portali come Thanos quando si impossessa della gemma dello Spazio, ma significa anche che, come Scarlet Witch, Carol potrebbe avere il potere di distruggere le Gemme dell'Infinito. Forse è proprio questo il piano degli Avengers.

Ed è qui che la Battaglia di New York acquista importanza. Se si esclude Avengers: Infinity War, questo è l'unico momento in cui due Gemme dell'Infinito sono nello stesso posto: la Gemma della Mente e la Gemma dello Spazio sono a Manhattan. Questo è anche l'unico momento in cui gli Avengers hanno l'occasione di confrontarsi con Thanos prima che lui si impossessi del Guanto dell'Infinito. Gli Avengers potrebbero, dunque, tornare alla Battaglia di New York, entrare nel portale e accedere al Santuario per sconfiggere Thanos. Sappiamo che Thanos siede su un trono nella cintura di asteroidi da anni, basterebbe attraversare il portare per raggiungerlo.

L'importanza della Battaglia di New York è stata anticipata più volte così come il titolo del film, Avengers: Endgame, anticipato dalle parole pronunciate da Doctor Strange prima di scomparire in Avengers: Infinity War, ma già in Avengers: Age of Ultron Tony Stark aveva parlato del portale della Battaglia affermando: "Un esercito alieno ostile è arrivato da un buco nello spazio. Sapete cosa? Questa è la fine dei giochi." Conoscendo la fitta rete di riferimenti del Marvel Cinematic Universe, la scena di Age of Ultron potrebbe aver già anticipato cosa accadrà. E se fossero proprio Tony Stark e Steve Rogers a morire? Ecco il dialogo della scena in questione tra i due.

Tony: "Come pensate di sconfiggerlo?"

Steve: "Insieme."

Tony: "Perderemo."

E se questo scambio implicasse che Tony e Steve moriranno insieme nel tentativo di sconfiggere Thanos sacrificandosi per la salvezza degli altri?

Una teoria dell'utente Reddit u/redstar6486 sostiene che il portare potrebbe servire a trasferire gli eroi in un nuovo universo dove alcuni Avengers potrebbero decidere di rimanere e combattere il villain finché la minaccia non verrà sventata una volta per tutte. In questo l'endgame sarebbe una situazione in cui questi eroi si sacrificano per salvare il nuovo universo. Gli Avengers useranno il portare al contrario per trasportare tutti in una realtà alternativa? I viaggeranno indietro nel tempo fino alla Battaglia di New York per sconfiggere Thanos e riscrivere la storia? La Battaglia sarà il teatro della morte di Iron Man e Captain America?

Lo scopriremo nei cinema italiani a partire dal 24 aprile con l'uscita di Avengers: Endgame.

