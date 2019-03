Avengers: Endgame, il costume di Ronin e il nuovo Guanto di Thanos svelati nelle action figures

Le action figures Marvel Legends, ispirate ad Avengers: Endgame, ci forniscono uno sguardo ravvicinato sul costume di Ronin e sul nuovo Guanto di Thanos che, con tutta probabilità, vedremo nel film.

Le Marvel Legends Hasbro celebrano con una nuova linea di merchandise l'ultimo dei 22 film che andranno a comporre la Infinity Saga. Come sappiamo, il marketing di Avengers: Endgame attingerà ai primi 15 minuti di film per evitare spoiler. Tuttavia Hasbro fornisce uno sguardo ravvicinato ai nuovi costumi attraverso le riproduzioni di Ronin, Thanos e Captain America che fanno parte della linea di giocattoli Marvel Legends. Come vediamo dalle immagini, il super soldato Steve Rogers indossa la sua "Advanced Tech Suit", uniforme che il team degli Avengers dovrebbe indossare per recarsi nel Regno Quantico (qui trovate un'interessante teoria sulla presenza del bianco e nero nel secondo trailer di Avengers: Endgame collegata al colore delle nuove uniformi), Cap ha inoltre di nuovo il suo scudo e il suo elmo in testa. L'action figure include, inoltre, il misterioso congegno scorto al polso degli Avengers nelle foto dal set di Avengers 4.

Clint Barton indossa il costume di Ronin intravisto nel primo trailer di Avengers: Endgame. Al posto di arco e frecce, l'action figure ha un set di spade e stelle ninja.

Thanos indossa la sua armatura da combattimento e stringe un'arma nella mano destra mentre nella sinistra indossa un Guanto dell'Infinito in perfette condizioni, ricordiamo che nel finale di Avengers: Infinity War lo schiocco di dita aveva danneggiato il Guanto e ferito Thanos al braccio per via della potenza delle Gemme.

I fratelli Russo hanno messo in guardia i fan specificando che il merchandise può non essere perfettamente coerente con ciò che vedremo al cinema, ma le action figure Hasbro sono in linea con quanto visto nei trailer e spot e nelle foto di Avengers: Endgame pubblicate da Empire.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

