Avengers: Endgame, il nuovo look di Thanos svelato dalla cover di Empire!

Marica Lancellotti

Quando Avengers: Endgame arriverà al cinema noi conosceremo già il nuovo look di Thanos e tutto grazie alla cover di Empire. La versione spagnola del magazine ha svelato la copertina del numero di aprile e questo non fa che accrescere l'hype dei fan per la nuova avventura dei Vendcatori.

Vestito di tutto punto per la guerra che lo attende, Thanos non sembra avere un'aria molto felice, almeno non come quella che esibiva l'ultima volta che lo abbiamo visto alla fine di Avengers: Infinity War e nel primo trailer di Avengers 4. Non trovate che sia l'aspetto di qualcuno che ha visto sfumare i piani per una serena "pensione"? O forse di chi è andato al cinema da poco e ha scoperto che la fortissima Captain Marvel lo sta cercando?

Nello specifico, sono due i dettagli che saltano subito all'occhio: la sua armatura integrale e il Guanto dell'Infinito. Se in Infinity War aveva ritenuto che sarebbe bastato il Guanto a proteggerlo da ogni attacco, all'inizio di Avengers: Endgame non deve pensarla allo stesso modo. D'altronde l'arma era andata parzialmente distrutta con lo schiocco di dita. Eppure la cover spagnola di Empire sembra annunciare il contrario: guardando attentamente si può notare come il Guanto dell'Infinito calzato da Thanos sia ora in perfette condizioni. Più o meno quanto da mesi suggerivano le foto leaked dei vari set LEGO.

Anche la cover statunitense di Empire sarà dedicata al Mad Titan interpretato da Josh Brolin: in uscita il 21 marzo, in copertina ci sarà Thanos, ritratto da Vincent McIndoe, mentre si gode l'alba del suo buen retiro dopo quella che credeva la vittoria definitiva sui Vendicatori alla fine di Infinity War.

Il ruolo di Thanos nel nuovo cinecomic Marvel è ancora argomento di molte teorie. In tanti pensano che farà la sua comparsa nel film un nemico ancora più temibile, ma dalla sua espressione nella cover sembra chiaro che il nostro Titano viola sarà ancora l'avversario principale dei Vendicatori superstiti. Per sapere cosa realmente accadrà non resta che aspettare il prossimo 24 aprile.