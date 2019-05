Avengers: Endgame, ecco come il film influenzerà Black Widow

Il destino di Vedova Nera in Avengers: Endgame rappresenta una delle svolte più sorprendenti del Marvel Cinematic Universe, ma come questa svolta influenzerà la pellicola standalone Black Widow?

Avengers: Endgame - Black Widow

Naturalmente Avengers: Endgame contiene i semi del futuro dell'MCU. Il film mostra la morte di una delle eroine più potenti dell'universo Marvel. Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, si sacrifica su Vormir per permettere a Hawkeye di impossessarsi della gemma dell'Anima e salvare l'umanità. La sequenza che coinvolge la star Scarlett Johansson è scioccante. Parziale consolazione per i fans è il fatto che nel 2020 rivedremo la Johansson nel solo su Black Widow, che entrerà in lavorazione a giugno.

Prima del sacrificio di Natasha, si era parlato di una missione a Budapest, già rammentata in The Avengers. Interrogato sulla faccenda, Joe Russo ha dichiarato:

"Questa è la domanda, non è vero? Sembra quasi una storia per un'altra epoca".

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Joe Russo vuole evitare di anticipare qualsiasi dettagli sulla trama di Black Widow, che quasi certamente sarà un prequel. In Avengers: Endgame viene menzionato anche il padre di Natasha Romanoff, dunque il film sembra piantare i semi di ciò che vedremo in Black Widow.

Secondo Joe Russo "Endgame contiene in nuce temi che verranno sviluppati nel Marvel Universe, magari da qualcuno altro. Il piano dell'MCU è sempre il solito, abbiamo un'idea vaga di dove andremo a finire, ma se ti concentri troppo sul futuro perdi l'opportunità che ti si presentano nel presente. Se non fai un film davvero buono, non ci sarà nessuno in futuro, non ce ne sarà un altro, perciò è meglio concentrarsi sui problemi del presente."

Black Widow sarà diretto da Cate Shortland ed entrerà in produzione a giugno. In aggiunta a Scarlett Johansson, nel cast ci saranno David Harbour, Rachel Weisz e Florence Pugh, che dovrebbe interpretare un'agente con le stesse abilità di Vedova Nera. Attendiamo ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame.

