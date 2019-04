Avengers: Endgame, i commenti emozionati del cast dopo la première di Los Angeles

Alla première di Avengers: Endgame a Los Angeles era presente tutto il cast di supereroi per festeggiare non solo l'ultimo capitolo del MCU ma ben 10 anni di cinecomic e successi. Tra commenti emozionati, lacrime e abbracci i fratelli Russo, Chris Evans, Robert Downey Jr. e gli altri hanno salutato non solo il pubblico ma anche molti dei propri colleghi.

Molti degli attori nella serata del 23 aprile hanno visto Avengers 4 per la prima volta nella sua interezza, come Scarlett Johansson che ha dichiarato: "Non so cosa dire, sono completamente sopraffatta! Vorrei solo ringraziar tutti per questo incredibile decennio che ha letteralmente cambiato la mia vita. È stato un tale piacere venire al lavoro ogni giorno e sono incredibilmente fortunata a far parte di un cast di persone meravigliose. È stato un viaggio incredibile, mi è impossibile esprimere quello che provo ora a parole". Una reazione simile anche per Mark Ruffalo (che poche settimane fa ha annunciato il proprio addio a Hulk): "Wow è stato fantastico, così commovente! Amo tutti voi, ragazzi, e non immaginate quanto. Sono orgoglioso di aver fatto parte di tutto questo e di averlo fatto insieme a voi. Siete miei fratelli e sorelle Avengers" ha commentato Ruffalo rivolgendosi ai colleghi.

Emozione sincera anche quella di Chris Evans che durante la visione del film (trovate qui la nostra recensione di Avengers: Endgame) ha addirittura pianto: "Non so voi ma io ho pianto almeno 6 volte! È stata una grande fetta della mia vita. Stasera ci sono molti dei miei familiari e amici, ma ho anche molti familiari e amici qui, proprio accanto a me su questo palco. Diventa davvero un legame che trascende l'ambito lavorativo". Pragmatico come il suo Tony Stark, invece, è stato Robert Downey Jr..: "Ho un sacco di feste e di afterparty dopo di questo, quindi vi dirò soltanto che vi amo 3.000!" ha dichiarato, prendendo a prestito la battuta della piccola Morgan.

Jeremy Renner ha avuto un pensiero speciale per il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, perchè: "Caro amico, se sono qui è per colpa tua. E se dopo dieci anni ho degli amici fraterni è solo grazie a te. Ho conosciuto Joe ed Anthony Russo grazie a te e in tutta onestà penso di volerti bene ormai! Sono grato e onorato perchè tutto questo ha cambiato la mia vita in modi che mai avrei immaginato". Quando poi è arrivato il momento di Chris Hemsworth, non gli è rimasto altro che scherzarci su: "Ah, adoro essere l'ultimo! Dopo tutte le belle cose che sono state dette! Amo tutto il cast, ciascuno di voi. Questo ha cambiato le nostre vite". Non ha risparmiato, però, una frecciatina a Captain America: "Chris, io ho pianto più di sei volte". A chiudere il tutto non poteva che pensarci uno dei registi: "Adesso scusateci ma so che c'è una festa da qualche parte quindi andiamo!" ha scherzato Joe Russo.