Avengers: Endgame, incassi da record nel primo giorno in Italia!

Avengers: Endgame è arrivato in Italia e gli incassi del primo giorno di programmazione sono davvero mostruosi: oltre 5 milioni di euro, secondo risultato della storia dietro a Quo Vado di Checco Zalone.

Circa un anno fa arrivava nelle sale italiane Avengers: Infinity War, atteso capitolo 'apocalittico' del Marvel Cinematic Universe, e nel primo giorno aveva portato nei botteghini italiani ben 3.103.621 euro. Avengers: Endgame, forse la pellicola più attesa dell'anno, ha lasciato di stucco tutti, portando nelle casse ben 5.167.655 euro, con 640mila presenze fisiche in sala. Il risultato è particolarmente importante perché non è avvenuto in un giorno di weekend o in un giorno festivo - come fu per Checco Zalone col suo film dei record.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Quello di Endgame è già il maggiore incasso del 2019 all'esordio, battendo l'exploit di Ralph Spaccatutto 2 con quasi 2 milioni di euro, e sicuramente con il weekend il film diventerà il migliore incasso del 2019, visti i numeri. Il film si piazza, quindi, al secondo posto dei migliori incassi di primi giorni di sempre, ecco gli altri grandi risultati in Italia: al primo posto Quo Vado? con 7.360.192 euro, al terzo posto Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 con 3.185.844 euro; seguito da Avengers: Infinity War e da Spider-Man 3 con 2.774.646 euro; al sesto un altro film del maghetto preferito di tutto il mondo con Harry Potter e il principe mezzosangue con 2.741.322 euro; seguito da un altro Checco Zalone in Che bella giornata con 2.722.367 euro.

Tutti gli altri esordi del Marvel Cinematic Universe di un certo peso sono arrivati in giorni festivi, come nei casi di Infinity War, Avengers 1, o anche Spider-Man 3, quindi il risultato bomba di Endgame - avvenuto in un giorno feriale fa da introduzione a quello che gli esperti si aspettano come un risultato storico.