Avengers: Endgame, nuovo trailer speciale con scene inedite da Marvel Studios

Avengers: Endgame è sempre più vicino perchè, come il nuovo trailer annuncia, i Marvel Studios hanno appena aperto le prevendite dei biglietti! E questa è stata l'occasione per farci sbirciare un po' di più nella prossima avventura dei Vendicatori.

Avengers 4 sarà davvero l'ultima battaglia per molti dei nostri eroi? Sicuramente è quello che Pepper Potts sembra pensare vista la passione mista a disperazione con cui bacia l'amato Tony Stark. Perchè dunque sì, se a qualcuno non fossero bastate le conferme delle clip precedentemente rilasciate, Iron Man è riuscito a tornare sulla Terra (quasi sicuramente con l'aiuto di Nebula, che vediamo subito dopo) ed è pronto a battersi fino allo stremo delle forze. "Non è per quello che abbiamo perduto, ma è per tutto quello che abbiamo lasciato": le sue parole non lasciano spazio a dubbi sulla sua determinazione.

Ecco il trailer 3 di Avengers: Endgame:

C'è un momento che farà sicuramente sobbalzare dalla sedia moltissimi fan: Captain America e Iron Man sono uno di fronte all'altro, Tony Stark chiede a Steven Grant se, dopo tutto, si fidi ancora di lui. La risposta? Non può che essere suggellata da una stretta di mano. La squadra di Vendicatori al completo - e sì, con loro c'è anche Captain Marvel - si dirige così alla ricerca di Thanos. Ed eccolo lì, il villain interpretato da Josh Brolin viene finalmente mostrato in armatura e in tutta la sua maestosità. Dimenticate il campo di granturco e la vita da contadino prospettata dal primo trailer: lo scenario in cui gli Avengers devono muoversi per trovare Thanos è desolante, come Iron Man e Cap hanno modo di notare guardandosi intorno (a proposito, accanto a loro c'è qualcuno con un lungo mantello rosso: è semplicemente Thor o potrebbe trattarsi di Doctor Strange?). "Non potevate vivere con il vostro fallimento, e guardate dove vi ha portati? Di nuovo da me": è una battuta di Thanos a chiudere questo nuovo trailer e a far aumentare a dismisura una curiosità già a livelli critici.

Manca pochissimo, però, perchè Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, è pronto ad arrivare nelle nostre sale il prossimo 24 aprile 2019.