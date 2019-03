Avengers: Endgame, svelate tre scene post credits e una è incredibile!

Avengers: Endgame è attesissimo e ad aumentare l'hype per il film Marvel saltano fuori tre scene post credits, o meglio le descrizioni di tre potenziali scene che potrebbero concludere il blockbuster Marvel. Su Reddit qualcuno ha condiviso quello che sarebbe il contenuto delle scene - una delle quali davvero incredibile. Attenzione, seguono potenziali spoiler.

L'autore del post ha il nickname di 'trs80maybe' ed è noto a chi bazzica su Reddit perché pare avere informazioni di prima mano su Avengers 4. Stavolta rimarca che le informazioni le ha ricevute da suo zio che, a quanto pare, è stato uno dei fortunati a partecipare ad un test screening del film "segretissimo".

La prima scena post-credits di Avengers: Endgame vede Tony Stark al memoriale dedicato a Captain America insieme a Pepper e il loro bambino. Lui le sussura: "Avevi ragione" per poi allontanarsi insieme a loro. Ora, questo è particolarmente intrigante per vari motivi. Sappiamo che i due stanno per avere un figlio e sul suo ruolo si è scritto praticamente di tutto. La teoria prevalente era che Tony avrebbe dovuto in qualche modo sacrificare il bambino per annullare lo schiocco di dita di Thanos, riavvolgendo il tempo sino al punto prima che il piccolo venisse concepito. Pertanto, se questa scena è realmente nei credits, ovviamente tutto ciò non è avvenuto. C'è perciò chi si chiede se questo sia l'escamotage per permettere a Iron Man e alla sua donna di uscire di scena, d'altronde sia Robert Downey Jr. che Gwyneth Paltrow hanno specificato che questa dovrebbe essere la loro ultima apparizione nel MCU.

La seconda scena post-credits di Avengers: Endgame è molto meno problematica e fa parte di uno dei classici inserti comici a cui la Marvel ci ha abituato da tempo. In questo caso, Occhio di Falco e la moglie lasciano i loro bambini da Peter Parker, il quale dovrebbe fargli da baby-sitter mentre loro sono fuori a cena. Al rientro però trovano i due piccoli addormentati, ma sul muro, avvolti dalla ragnatela. Peter Parker appare esausto e balbetta: "Ehm posso spiegare tutto".

La terza scena post-credits di Avengers: Endgame, che vedremo dopo la fine di tutti i titoli di coda, è quella più scioccante. Tutto, sottolineiamo ancora una volta, è da confermare, ma se fosse così farebbe tremare tutta la sala: viene inquadrato un uomo di spalle, ma si vedono solo il suo fianco e il braccio. Si avvicinano due ragazzi che vogliono derubarlo, tirano fuori la pistola, ma dalla mano dell'uomo schizzano fuori gli artigli. Poi lo schermo diventa nero. Ovviamente lui non può che essere Wolverine e con l'acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox l'ipotesi del crossover tra Avengers e X-Men è ora una ipotesi plausibile. In questo caso diventerebbe una certezza, con tutto ciò che ne consegue per il futuro. E per la gioia dei fan.

Il nuovo film Marvel arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro, oppure ingannare l'attesa con le numerosissime teorie su Avengers: Endgame. Nel cast del film ci saranno ci saranno quindi Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).