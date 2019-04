Avengers: Endgame, tutti i cameo del film Marvel

Avengers: Endgame ha concluso l'Infinity Saga e il film diretto dai fratelli Russo contiene molti easter egg, riferimenti e cameo, riportati in un interessante articolo di IGN.

Per ovvi motivi, la notizia contiene numerosi spoiler , quindi non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il cinecomic Marvel e non volete anticipazioni!

Avengers 4 ricrea molti momenti dei lungometraggi precedenti che compongono il Marvel Cinematic Universe dopo che gli eroi decidono di tornare indietro nel tempo per rubare le Gemme dell'Infinito e usarle per far ritornare le creature viventi scomparse dopo lo schiocco di dita di Thanos.

Tom Hiddleston riprende la parte di Loki per delle sequenze ambientate nella dimensione temporale del primo capitolo della storia degli Avengers e in Thor: The Dark World.

Nel film ritornano poi Natalie Portman nella parte di Jane Foster; Rene Russo che interpreta Frigga, Tilda Swinton nei panni dell'Antico; John Slattery che ha il ruolo di Howard Stark; Robert Redford che ha avuto la parte di Alexander Pierce; Brock Rumlow; Jasper Sitwell e Jack Rollins che avevano recitato in Captain America: The Winter Soldier; Hayley Atwell e James D'Arcy che hanno la parte di Peggy Carter ed Edwin Jarvis.

I fratelli Russo hanno persino ringiovanito un'altra volta Michael Douglas per interpretare Hank Pym negli anni Settanta, scena in cui si può vedere anche l'elmetto di Ant-Man tratto dai fumetti classici della Marvel.

Nelle scene ambientate negli anni Settanta si vede poi Stan Lee nel suo ultimo cameo in cui ha il ruolo di un hippie a bordo di una macchina, con la targa che riporta la scritta 420-friendly e un adesivo in cui è scritto Nuff Said, che passa e invita i soldati a fare l'amore, non la guerra.

Quella parte della storia si svolge inoltre a Camp Lehigh, la base militare del New Jersey dove è "nato" Captain America e luogo dove viene scoperto che Arnim Zola, aveva caricato la sua mente in un supercomputer. Il personaggio legato a Hydra viene citato successivamente anche da Howard Stark.

Nel lungometraggio ci sono poi le star di Community Ken Jeong e Yvette Nicole Brown, Joe Russo e Jim Starlin appaiono durante un incontro del gruppo di sostegno di cui fa parte Captain America, mentre Ava Russo ha la parte di Lila Barton.

Durante la sequenza del funerale c'è poi spazio per tutti i protagonisti del mondo Marvel: Michelle Pfeiffer, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Marisa Tomei, William Hurt e Harley Keener che interpreta il giovane che era apparso in Iron Man 3.

In Avengers: Endgame ci sono alcuni riferimenti al primo Iron Man: Morgan, la figlia di Tony e Pepper, chiede a Happy Hogan un cheeseburger come aveva fatto il padre nel primo cinecomic, mentre la battuta destinata a segnare il destino di Tony Stark è una diretta citazione proprio del primo film di cui è stato protagonista Robert Downey Jr..

Gwyneth Paltrow, interprete di Pepper Potts, indossa durante la battaglia un'armatura, come accaduto in Iron Man 3.

Captain America: The Winter Soldier viene invece citato quando l'eroe sale in ascensore con gli agenti di Hydra, momento che permette inoltre di fare riferimento ai fumetti Secret Empire in cui esiste una versione malvagia di Captain America.

L'ultima sequenza con protagonista Captain America contiene poi dei riferimenti altri riferimenti al lungometraggio quando Steve riappare a sorpresa, e Captain America: il primo vendicatore nel momento in cui Rogers dice a Bucky di non fare niente di stupido, proprio come accaduto nel 1943 quando le battute erano state pronunciate a parti invertite. La canzone sulle cui ballano Steve Peggy è infine It's Been a Long, Long Time che era presente nella colonna sonora di The Winter Soldier.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

Gli abitanti di Asgard sulla Terra dopo lo schiocco di Thanos hanno creato una comunità nel luogo in cui si era svolta la battaglia tra Odino e l'esercito dei Giganti nel primo lungometraggio dedicato a Thor. L'area del villaggio norvegese di Tønsberg era apparsa brevemente anche in Captain America: The First Avenger quando Teschio Rosso arriva per rubare il Tesseract. La Norvegia è stato poi il luogo in cui perde la vita Odino in Thor: Ragnarok e il nome di New Asgard è presente nei fumetti Marvel.

Avengers: Age of Ultron viene citato più volte, tra cui quella in cui Tony dice che voleva costruire una protezione intorno alla Terra e il momento in cui Captain America riesce ad alzare il martello di Thor. Durante la battaglia finale con Thanos lo scudo di Steve viene inoltre distrutto proprio come aveva visto Tony nella sua visione apocalittica nel film diretto da Joss Whedon.

Captain Marvel, l'eroina interpretata da Brie Larson, viene mostrata con un look che ricrea quello presente nei fumetti più recenti dedicati al personaggio.

Sui titoli di coda si sente poi il suono di un martello che batte su qualcosa di metallico, suono che ricorda i momenti in cui Tony Stark costruisce la sua prima armatura di Iron Man, evento che ha gettato le basi per il Marvel Cinematic Universe nel 2008.

Se non vi siete ancora decisi ad andare in sala, nella nostra recensione di Avengers: Endgame potete avere una piccola anteprima di quello che offrirà ai fan il film, tra sorprese, tensione e molta azione, mentre se volete addentrarvi nei segreti del lungometraggio dopo la visione potete confrontarvi con l'analisi del finale di Avengers: Endgame.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).