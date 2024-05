Avengers 5 e Avengers: Secret Wars ricevono una data di uscita tra le continue revisioni creative del MCU

Sono passati più di cinque anni dall'ultima volta che i Marvel Studios hanno realizzato un film sui Vendicatori. Sebbene il Covid e gli scioperi abbiano causato notevoli ritardi, a questo punto gli eroi del MCU dovrebbero ormai essersi riassemblati.

Mentre scriviamo, l'uscita di Avengers 5 (precedentemente intitolato La dinastia Kang) è attualmente prevista nelle sale l'1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe uscire il 7 maggio 2027.

Con l'amministratore delegato della Disney Bob Iger che spinge affinché i Marvel Studios tornino a privilegiare la qualità rispetto alla quantità, si teme che non ci sia più tempo sufficiente per costruire efficacemente le storie che devono essere raccontate in questi film. Inoltre un altro intoppo è rappresentato dal fatto che il nuovo grande cattivo della Saga del Multiverso, Kang, sarebbe stato messo da parte.

È facile dimenticare che abbiamo visto Thanos solo in alcune brevi scene prima di Avengers: Infinity War, quindi il villain - o una sua variante - può ancora funzionare, soprattutto visto che Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania hanno almeno stabilito la presenza del viaggiatore nel tempo nel MCU.

Avengers 5 e 6: i primi dettagli della trama promettono battaglie epiche, sorprendenti cameo e un nuovo MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Lo stato dei prossimi film sugli Avenger

Secondo lo scooper Daniel Richtman, a prescindere dalle modifiche apportate dietro le quinte, entrambi i prossimi film dei Vendicatori sono in linea con le date di uscita previste, il 2026 e il 2027. Scommettiamo che i Marvel Studios non avranno molta voce in capitolo sui potenziali ritardi, perché la Disney ha bisogno di un successo garantito al botteghino e un evento in due parti come Secret Wars potrebbe risollevare le sorti del MCU e delle sue recenti difficoltà.

Nessuno dei prossimi film dei Vendicatori ha un regista dopo che quello di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, si è dimesso lo scorso anno. Anche The Kang Dynasty ha perso il titolo e lo sceneggiatore Jeff Loveness dopo il flop di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e dopo i problemi legali di Jonathan Majors.

Michael Waldron (Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia) sta scrivendo entrambi i film. Non sappiamo cosa ci sia in serbo per entrambi i titoli, ma Robert Downey Jr. ha recentemente confermato di essere disponibile a interpretare nuovamente Iron Man. "Quel ruolo mi ha scelto", ha detto. "E poi io dico sempre: 'Mai e poi mai scommettere contro Kevin Feige, lui vincerà sempre'".

Nonostante la disponibilità di Downey a tornare, Kevin Feige ha promesso di non cancellare l'eroico sacrificio di Tony Stark in Avengers: Endgame. "Abbiamo tutti lavorato duramente per molti anni per arrivare a questo, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo", ha confermato l'anno scorso.